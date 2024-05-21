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Георгий Шагалов и «Атлантик-Джаз» выступят с музыкальной программой в областной научной библиотеке
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Георгий Шагалов и «Атлантик-Джаз» выступят с музыкальной программой в областной научной библиотеке

21 мая 2024 16:27
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Приглашённые артисты исполнят лучшие хиты Фрэнка Синатры, Луи Армстронга, Джорджа Гершвина и других легендарных мастеров той эпохи.

«Музыкальные истории винила: путешествие с Атлантик-Джаз» – музыкально-просветительская программа под таким названием ожидает гостей Самарской областной универсальной научной библиотеки (СОУНБ) 25 мая (суббота) в 17:30. Погрузиться в атмосферу джазовых салонов середины XX века слушатели смогут вместе с Георгием Шагаловым и его известным джаз-бендом «Атлантик-Джаз».

Приглашённые артисты исполнят лучшие хиты Фрэнка Синатры, Луи Армстронга, Джорджа Гершвина и других легендарных мастеров той эпохи. Георгий Шагалов, знакомый многим самарским любителям классической музыки как оперный бас, ведущий солист Самарского академического театра оперы и балета, проявит себя в необычном амплуа джазового певца. Вместе с ним на импровизированной сцене отдела искусств областной научной библиотеки выступят другие участники группы «Атлантик-Джаз»:

Дмитрий Дмитриев – гитара;

Анна Луценко – контрабас;

Оксана Букатина – барабаны.

Предстоящий вечер станет вторым мероприятием джазового цикла «Музыкальные истории винила» – части более масштабного проекта «Музыка в библиотеке». На предыдущей встрече, прошедшей в феврале, гости библиотеки смогли узнать о некоторых знаковых и редких пластинках из фонда отдела искусств СОУНБ, а также выбрать винил, который они хотели бы услышать в оцифрованном виде. По итогам голосования были отобраны три грампластинки:

Луи Армстронг. Louis Armstrong in Prague. Чехословакия, 1980.

Duke Ellington, Django Reinhardt. ГДР, 1982.

Джерри Маллиген и Чет Бейкер: концерт в Карнеги-холле. ВФГ «Мелодия», 1989.

Своим рассказом об этих трёх музыкальных находках в ходе программы поделится джазовый музыкант, организатор мероприятий и эксперт Дмитрий Дмитриев, а отдельные фрагменты записей с грампластинок посетители библиотеки смогут услышать на аналоговом проигрывателе.

Кроме того, напоминаем, что аудиозаписи оцифрованных виниловых пластинок из фондов библиотеки, которые послужили основой проекта «Музыкальные истории винила», вошли в аудиоцикл «Джазовые портреты», который доступен для прослушивания на официальном сайте СОУНБ.

В ближайшие месяцы в Самарской областной библиотеке пройдут новые музыкально-просветительские вечера, анонсы которых будут опубликованы в социальных сетях СОУНБ (VK, Telegram). Подписывайтесь и следите за обновлениями!

25 мая в 17:30, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

12+

 

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ

Теги: Самара

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