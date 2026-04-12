Поздравление губернатора Вячеслава Федорищева с Днем войск противовоздушной обороны России 

Уважаемые военнослужащие и ветераны войск противовоздушной обороны!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В годы Великой Отечественной войны войска ПВО, выполняя задачи по уничтожению авиации, танков и орудий противника, воздушному прикрытию крупных промышленных центров страны, внесли существенный вклад в достижение Победы.

И сегодня стражи неба, с честью продолжая лучшие традиции своих предшественников, постоянно повышают боевую выучку и надежно прикрывают воздушные рубежи нашей Родины.

Особенно важна роль войск ПВО в условиях проведения специальной военной операции, когда атакам со стороны врага подвергаются российские регионы и мирные жители. Оберегая жизни людей, защищая промышленные предприятия и объекты жизненно важной инфраструктуры, вы с честью несете свою нелегкую службу и проявляете при этом неусыпную бдительность, слаженность действий, профессиональное мастерство.

Уважаемые товарищи, благодарю вас за мужество и высочайшую ответственность, преданность своему призванию, самоотверженность при выполнении служебного долга. Спасибо ветеранам ПВО, чьи знания и опыт востребованы и на новом, современном этапе развития этого рода войск. Выражаю глубокую признательность нашим гражданам, входящим в состав мобильных оперативных групп, предназначенных для защиты стратегически важных объектов региона.

Уверен, что вы сделаете все возможное, чтобы приблизить победу в СВО и обеспечить безопасность наших граждан.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и успеха в решении поставленных перед вами задач!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев