В Софийском соборе Самары прошла пасхальная служба

В субботу поздно вечером, за полчаса до полуночи 11 апреля, в Софийском соборе началось торжественное богослужение в честь Великого праздника Пасхи.

Праздник установлен в память о Воскресении Иисуса Христа, которое является центральным событием в библейской истории и основой христианского вероучения. В православии Пасха признана главным праздником, что отражено в словах «праздников праздник и торжество из торжеств».

Отметим, что службу в Софийском соборе возглавил митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий. На праздничное богослужение собрались сотни жителей областной столицы и региона.

Напомним, в большинстве храмов губернии службы стартовали в промежутке с 22:30 до 23:30 11 апреля и завершились примерно к двум часам ночи 12 апреля. Прихожан ждали традиционные пасхальные богослужения: полунощница, крестный ход, утреня и Божественная литургия, пишет ГТРК-Самара.