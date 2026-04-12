В ночь на понедельник, 13 апреля в Самарской области ожидается гроза, град и сильный ветер. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

"Объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 13 апреля в регионе местами ожидается гроза, усиление северного, северо-восточного ветра 15-18 м/с, возможен град утром, местами туман при видимости 500 метров и менее", - отмечается в сообщении.

