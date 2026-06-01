В Сербии обсуждают отказ от безвиза с РФ до конца года

В Сербии активизировались дискуссии об отмене безвиза с Россией, заявили «Известиям» в парламенте республики. Эксперты допускают принятие этого решения, хоть оно и приведет к серьезным политическим и экономическим последствиям.

Часть сербской элиты настроена на сближение с Западом, однако Белград в целом реализует многовекторный курс, рассказал «Известиям» посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. Ранее спикер парламента Ана Брнабич сказала, что отношения РФ и Сербии не стоит называть братскими, а сербские военные впервые провели совместные учения с НАТО.

В прошлом году в МИД страны объявили, что к концу 2026-го Белград синхронизирует свою визовую политику с европейской. Еще в 2023-м власти, например, отменили безвизовый режим с Кубой и прекратили рейсы в эту страну. Затем были введены визы для жителей Катара, Кувейта, Монголии и Омана.