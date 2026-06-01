на каждого ребёнка в ПФО приходится полкило мороженого и три литра сока в месяц

В I квартале 2026 года Приволжский федеральный округ стал лидером России по выпуску фруктовых и овощных соков, а также сохранил позицию в тройке крупнейших производителей мороженого. Ко Дню защиты детей аналитики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка подсчитали: если бы вся эта продукция досталась только детям, каждый ребёнок и подросток в округе за три месяца мог бы съесть почти 2 кг мороженого и запить его примерно девятью литрами напитков.

В январе–марте 2026 года в ПФО произвели почти 14 тыс. тонн мороженого. В среднем на каждого юного жителя Башкортостана или Нижегородской области за квартал приходилось порядка 1,7 кг холодного десерта, то есть примерно 500-600 грамм в месяц.

При этом фактическое потребление мороженого остаётся умеренным: в среднем каждый житель ПФО в I квартале съедал порядка 129 граммов мороженого в месяц - примерно два стандартных стаканчика.

«За 2025 год предприятия ПФО произвели 86 тыс. тонн мороженого, что обеспечило ПФО третье место среди федеральных округов. Внутри самой категории безоговорочно лидировал пломбир: его выпустили 45 тыс. тонн - более половины всего объёма производства мороженого в округе. Сливочного мороженого произведено 18 тыс. тонн, мороженого с заменителем молочного жира - 19 тыс. тонн, молочного - почти 3 тыс. тонн», – добавляют аналитики Россельхозбанка.

Для детской аудитории и родителей это означает широкий выбор форматов - от более лёгкого молочного или безмолочного мороженого до насыщенного пломбира.

Также в I квартале округ вышел на первое место в России по выпуску соков из фруктов и овощей, обойдя Южный и Центральный федеральные округа. За январь–март произведено порядка 75 млн литров соковой продукции. В пересчёте на детей это означает, что на каждого ребёнка из Татарстана или Самарской области за квартал приходится примерно 9 литров соков, то есть около 3 литров таких напитков в месяц. Фактически же житель ПФО в среднем потребляет немногим более 1 литра соков, нектаров и сокосодержащих напитков в месяц.

«В отдельных категориях ПФО также задаёт тон: по итогам I квартала 2026 года округ занимает 1‑е место по объёму смесей фруктовых и овощных соков, пюре и по выпуску яблочного сока или тыквенного нектара - вкусов, которые традиционно занимают заметную долю в детском рационе», – отмечают аналитики РСХБ.

В 2025 году в ПФО было произведено около 305 млн литров соков и нектаров, в том числе примерно 166 млн литров смесей фруктовых и овощных соков, 104 млн литров яблочного сока, 22 млн литров томатного и 34 млн литров нектаров.