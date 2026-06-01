Самарские транспортные полицейские и общественники наградили участников и победителей отборочного этапа конкурса «Полицейский Дядя Степа»

В Средневолжском линейном управлении МВД России на транспорте состоялось награждение участников и победителей отборочного этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа». Конкурс проводился в трех возрастных категориях: от 6 до 8 лет, от 9 до 11 лет и от 12 до 14 лет.

Учитывая, что 2026 год Указом Президента Российской Федерации объявлен Годом единства народов России дети сотрудников органов внутренних дел на транспорте создали тематические поделки, отражающие богатство культур, традиций и обычаев народов России, а также единство и согласие в составе нашей многонациональной страны.

На оперативном совещании в торжественной обстановке начальник Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте вручил участникам и победителям регионального этапа конкурса грамоты и ценные подарки от председателя общественного совета при линейном управлении.

Руководитель линейного управления в преддверии Международного дня защиты детей поздравил ребят с предстоящим праздником, с успешным окончанием учебного года. Выразил уверенность в безопасном проведении летних каникул. Пожелал набраться сил, чтобы в дальнейшем добиваться очередных успехов в учёбе и творчестве. Смело идти к намеченным целям.

Сотрудники отдела по работе с личным составом провели экскурсию в комнате истории самарской транспортной полиции и в здании линейного управления. Рассказали основные правила безопасного поведения на воде, на железной дороге и в сети Интернет. Сообщили о способах обмана и запугивания, с помощью которых злоумышленники вовлекают в совершение незаконного вмешательства в работу транспортной инфраструктуры граждан, в том числе подростков.

В завершение для ребят и их родителей была организована экскурсия в одну из достопримечательностей города Самары – Бункер Сталина.