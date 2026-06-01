Ко Дню защиты детей Билайн собрал практический гайд для родителей: что стоит проверить в телефоне ребёнка в первую очередь, какие сервисы подключить заранее и о каких правилах договориться дома.
Безопасный смартфон для ребёнка: Билайн выпустил гайд ко Дню защиты детей
По информации Приволжского УГМС 2 июня в Самарской области ожидаются грозы, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 15-20 м/с, днем местами сильный дождь, возможен град.
2 июня в регионе ожидаются грозы со шквалистым ветром
1 июня 2026 года исполнилось три года с момента открытия филиалов Государственного фонда «Защитники Отечества» во всех регионах России.
Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» отмечает трехлетие 
В марте сотрудники ГАИ СО во время несения службы недалеко от пгт. Смышляевка обратили внимание на мужчину, который двигался по обочине трассы в нарушение ПДД.
В Волжском районе полицейские задержали пешехода с пакетиком наркотика в кармане куртки
Самарцам разъяснили, как пройдет оплата дней с ракетной опасностью
В Самаре застройщик многоквартирного дома вышел за границы земельного участка
Россельхознадзор ограничил ввоз рыбы из Армении в Россию
В Тольятти водитель сбил восьмилетнего мальчика
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Антона Антонова и Ксении Тимофеевой
4 и 5 июня Музей Эльдара Рязанова проведет конференцию «Советское воображаемое в кино»
В СОУНБ пройдёт концерт вокальной музыки
Новая коммунальная техника поступила в муниципалитеты региона

В города и районы Самарской области начали доставлять новую коммунальную технику. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на своих страницах в социальных сетях.

Первая партия специализированной техники — 13 экскаваторов-погрузчиков «ЭО–2101» и 3 мини-погрузчика — доставлена в девять муниципальных образований региона. Получателями новой техники стали Алексеевский, Большеглушицкий, Камышлинский, Кинельский, Приволжский, Ставропольский, Хворостянский, Шенталинский и Исаклинский районы.

Еще 12 муниципалитетов ожидают поставок: ведется процедура заключения муниципальных контрактов. В рамках второго этапа закупок техника поступит в города Новокуйбышевск, Кинель, Похвистнево, Сызрань, а также в Борский, Кошкинский, Красноармейский, Сызранский, Похвистневский, Сергиевский, Кинельский и Ставропольский муниципальные районы.

На проблему нехватки спецтехники в городах и районах Самарской области обратил внимание глава региона. В феврале 2025 года министерству энергетики и ЖКХ Самарской области было дано поручение разработать план обновления коммунальной техники для муниципальных служб региона. Ведомство изучило потребности муниципалитетов и разработало программу по замене устаревшего парка.

«В соответствии с новой программой муниципалитеты вправе претендовать на компенсацию расходов по лизинговым платежам до 95% за счет средств областного бюджета. Реализация программы позволит повысить оперативность устранения коммунальных аварий, улучшить качество услуг ЖКХ и обеспечить более надёжную работу муниципальных служб для жителей региона», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

До конца года для муниципальных образований Самарской области будет приобретено не менее 45 единиц различной коммунальной техники. В их числе — машины для прочистки канализационных систем — илососные машины МАЗ 5925С2‑210 (объемом 8,2 куб. м),  вакуумные машины МАЗ 5920С2‑210 (9,5 куб. м), а также автоцистерны для чистой воды производства Республики Беларусь. Потребность муниципальных служб в данном типе техники крайне высока.

Фото – министерство энергетики и ЖКХ Самарской области

