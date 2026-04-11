В самарском Дворце бракосочетания  прошёл первый в этом году мастер-класс по постановке свадебного танца 

Во Дворце бракосочетания 10 апреля было по-особенному атмосферно - прошел первый в этом году мастер-класс по постановке свадебного танца.

От легкого волнения в начале до сияющих глаз и уверенных поддержек в конце занятия. Пары учились не просто шагам и поворотам - они учились слушать друг друга, доверять и создавать свою уникальную историю любви в движении.

За занятие успели:

- разобрали основные танцевальные элементы

- развенчали миф о том, что свадебный танец - это сложно и долго

- узнали секреты эффектного выхода к гостям

- побороли страх «наступить на платье» и почувствовали уверенность

Подготовка к свадьбе - это не только хлопоты, но и такие приятные моменты вместе. Свадебные танцы станут главным украшением торжества, сообщает пресс-служба ЗАГС-РЕГИОН | ГБУ Самарской области.

Фото: ЗАГС-РЕГИОН | ГБУ Самарской области