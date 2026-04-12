Роскосмос открыл электронный отбор в космонавты через Госуслуги с 12 апреля 2026 года

В День космонавтики, который дал старт первой в России Неделе космоса, на портале Госуслуг открылась уникальная возможность: теперь каждый мечтатель, соответствующий строгим критериям, может подать документы для участия в открытом отборе в отряд космонавтов Роскосмоса.

Как подчеркивают в госкорпорации, подобная цифровая услуга используется в процессе приема заявлений впервые. Она призвана упростить процедуру сбора и передачи части документов в Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, где специальная комиссия уже ведет приемную кампанию.

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов назвал это событие закономерным шагом в развитии отрасли. «Роскосмос последовательно расширяет линейку цифровых сервисов и опций в своей работе. Это делает отрасль более открытой и технологичной. Сегодня пилотируемая космонавтика стала настоящим драйвером цифровых инноваций: вслед за GigaChat на орбите мы запускаем цифровой отбор в отряд космонавтов. Теперь подать заявление можно онлайн через портал Госуслуг — это упрощает путь к мечте для тысяч молодых специалистов. Мы омолаживаем отрасль, внедряем современные технологии и создаём будущее, где цифровые сервисы — стандарт для всей космической индустрии», — заявил Баканов.

Подать заявление на участие в отборе можно до 30 июня 2026 года включительно.

При этом к кандидатам предъявляется ряд жестких требований. Будущий космонавт должен быть гражданином России не старше 35 лет, с ростом от 150 до 190 сантиметров и весом от 50 до 90 килограммов, пишет Обоз-инфо.

Обязательны высшее образование (специалитет или магистратура) из утвержденного перечня специальностей, а также стаж работы по профилю не менее трех лет.

Кроме того, претендент обязан владеть одним из иностранных языков: английским, итальянским, испанским, немецким или французским.

Ключевыми условиями также являются отличное здоровье, высокая физическая выносливость, психическая устойчивость и отсутствие судимости.

Процедура отбора состоит из нескольких последовательных этапов. Сначала необходимо подать заявление на Госуслугах, после чего пройти медосмотр и отправить медицинские документы заказным письмом с уведомлением в Звёздный городок.

Затем следует дождаться приглашения и пройти очный этап в Центре подготовки космонавтов, который включает медобследование, собеседование, сдачу нормативов физподготовки, а также тесты на соответствие образованию и профессиональной квалификации.

Финальное решение принимает межведомственная комиссия: его результаты опубликуют на сайтах Роскосмоса и Центра подготовки космонавтов, а также сообщат персонально каждому претенденту.

Тем, кто успешно пройдет все испытания, останется лишь заключить трудовой договор с Центром подготовки космонавтов. После этого счастливчик становится членом отряда космонавтов Роскосмоса и кандидатом в космонавты-испытатели.

Дальше его ждут тренировки, экзамены, назначение в экипаж, подготовка к полету — и, наконец, сам полет в космос. Узнать подробности о том, как попасть в отряд космонавтов, можно на специальной странице портала Госуслуг.