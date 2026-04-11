Самарский военнослужащий вернулся из плена перед Пасхой 

Об этом на своей странице в соцсети сообщила уполномоченный по правам человека в 63-м регионе Елена Лапушкина.

В Великую субботу стало известно, что из украинского плена на Родину вернулся наш земляк, родственники которого обращались за помощью в его освобождении.

Всего с территории, подконтрольной Киеву, возвращены 175 российских военнослужащих. Сейчас они находятся в Беларуси, где получают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Далее их ждут лечение и реабилитация в медучреждениях Минобороны России.

