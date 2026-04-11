В СОУНБ расскажут о позитивной стороне стыда

16 апреля в 18:30 в СОУНБ состоится лекция «Самая избегаемая эмоция». Психолог Самарской ассоциации психообразования объяснит, почему стыд – это хорошо, перечислит его причины и разновидности, а также расскажет о последствиях этого чувства и научит, что с ними делать.

Стыд сложнее всего бывает прожить и принять. И, как оказывается, он нередко связан со многими другими эмоциями. Низкая самооценка формирует тягу к самоутверждению и самовозвеличиванию, что в свою очередь приводит к нарциссизму. В то же время неудачи в поддержании идеального образа для окружающих ещё больше подпитывают стыд человека, в результате образуя замкнутый круг, из которого так просто не выбраться.

«Покинуть эту клетку, созданную нарциссизмом и стыдом – сложно, но возможно. Придётся пройти долгий и трудный путь: сначала маленькие шаги по принятию своей уязвимости, затем реальный взгляд на собственное "я", и так до подлинной самооценки и настоящих отношений с другими людьми. Благодаря такой аккуратной, но уверенной работе над собой можно достичь исцеления даже в самом трудном случае», – рассказывает лектор Шанталов Руслан Андреевич, психолог, КПТ и АСТ-терапевт.

Встреча «Самая избегаемая эмоция» проходит в рамках просветительского проекта психологической направленности «Компас жизни». Он представляет собой цикл научно-популярных лекций, семинаров, вебинаров, открытых встреч, мастер-классов от опытных психологов, направленных на помощь в самопознании, развитии эмоционального интеллекта и преодолении психологических барьеров.

16 апреля 2026 года в 18:30, многофункциональный зал Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а).

Вход свободный!

18+

Фото: пресс-служба СОУНБ