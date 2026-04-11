Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области построят цех для производства компонентов ветряков
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.97
-0.87
EUR 90.01
-0.87
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В СОУНБ расскажут о позитивной стороне стыда

212
16 апреля в 18:30 в СОУНБ состоится лекция «Самая избегаемая эмоция». Психолог Самарской ассоциации психообразования объяснит, почему стыд – это хорошо, перечислит его причины и разновидности, а также расскажет о последствиях этого чувства и научит, что с ними делать.

Стыд сложнее всего бывает прожить и принять. И, как оказывается, он нередко связан со многими другими эмоциями. Низкая самооценка формирует тягу к самоутверждению и самовозвеличиванию, что в свою очередь приводит к нарциссизму. В то же время неудачи в поддержании идеального образа для окружающих ещё больше подпитывают стыд человека, в результате образуя замкнутый круг, из которого так просто не выбраться.

«Покинуть эту клетку, созданную нарциссизмом и стыдом – сложно, но возможно. Придётся пройти долгий и трудный путь: сначала маленькие шаги по принятию своей уязвимости, затем реальный взгляд на собственное "я", и так до подлинной самооценки и настоящих отношений с другими людьми. Благодаря такой аккуратной, но уверенной работе над собой можно достичь исцеления даже в самом трудном случае», – рассказывает лектор Шанталов Руслан Андреевич, психолог, КПТ и АСТ-терапевт.

Встреча «Самая избегаемая эмоция» проходит в рамках просветительского проекта психологической направленности «Компас жизни». Он представляет собой цикл научно-популярных лекций, семинаров, вебинаров, открытых встреч, мастер-классов от опытных психологов, направленных на помощь в самопознании, развитии эмоционального интеллекта и преодолении психологических барьеров.

16 апреля 2026 года в 18:30, многофункциональный зал Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а).

Вход свободный!

18+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
 В Буденновске завершился финал первенства России по волейболу среди юношей 2008-2009 годов рождения.
11 апреля 2026, 18:11
Сборная Самарской области - победитель первенства России по волейболу
 В Буденновске завершился финал первенства России по волейболу среди юношей 2008-2009 годов рождения. Спорт
44
В 24 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали грозненский "Ахмат".
11 апреля 2026, 17:00
"Крылья Советов" с "Ахматом" сыграли вничью - 2:2
В 24 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали грозненский "Ахмат". Спорт
210
 Температура воздуха 12 апреля в Самаре ночью +3, +5°С, днем +12, +14°С.
11 апреля 2026, 16:26
12 апреля в регионе небольшой дождь, возможна гроза, до +15°С
 Температура воздуха 12 апреля в Самаре ночью +3, +5°С, днем +12, +14°С. Экология
209
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Пробный пуск фонтанов в Самаре запланирован с 25 апреля
10 апреля 2026  13:51
Пробный пуск фонтанов в Самаре запланирован с 25 апреля
587
Иван Носков рассказал о промежуточных итогах генеральной уборки Самары
10 апреля 2026  13:08
Иван Носков рассказал о промежуточных итогах генеральной уборки Самары
511
В ночь на 10 апреля еще раз объявляли ракетную опасность в Самарской области
10 апреля 2026  09:21
В ночь на 10 апреля еще раз объявляли ракетную опасность в Самарской области
829
Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что на территории Самарской области объявлена РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ.
9 апреля 2026  23:29
В Самарском регионе объявлена РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ
2440
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
9 апреля 2026  11:41
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
577
Весь список