13 апреля в регионе дождь, утром местами туман, до + 20°С

По информации Приволжского УГМС 13 апреля в регионе ночью облачно, днем облачно с прояснениями. Ночью дождь, местами сильный, гроза. Днем местами небольшой дождь, утром местами туман.

Ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-18 м/с

Темпера.тура воздуха ночью +5, +10°С, днем 10-15°С, на востоке области до 20°С

В Самаре дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, ночью при грозе порывистый. Температура воздуха 13 апреля в Самаре ночью +8, +10°С, днем +13, +15°С.

