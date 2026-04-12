В СГИК пройдет XIII Международный музыкальный конкурс-фестиваль им. Савелия Орлова
В СГИК пройдет XIII Международный музыкальный конкурс-фестиваль им. Савелия Орлова

С 13 по 19 апреля в Самарском государственном институте культуры состоится XIII Международный музыкальный конкурс-фестиваль им. Савелия Орлова.  (6+)

Впервые участники выступят в номинациях: «Оркестровые струнные инструменты: арфа», «Регентское искусство» — направление включено в программу I Пасхальной ассамблеи современной духовной музыки, и пройдут испытания музыкально-теоретической олимпиады «Обертон».

В очных и заочных прослушиваниях выступят больше 1500 человек — воспитанники и педагоги детских музыкальных школ, школ искусств, профильных средних специальных и высших учебных заведений из 30 регионов России, Белорусии, Казахстана, Азербайджана, Китая, Сербии, Аргентины, Кореи и не только.

Участники заявились в 15 номинациях: «Академические хоры и хоровые ансамбли», «Хоровое дирижирование», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Оркестровое дирижирование», «Народные инструменты», «Вокальное искусство», «Фортепиано» и др.

В состав жюри войдут ведущие практики страны: заслуженный деятель искусств РФ Вера Носина, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, член Союза композиторов России Наталья Хондо, доцент кафедры оперно-симфонического дирижирования Российской академии музыки им. Гнесиных, заслуженная артистка РФ Мария Людько, заведующая кафедрой камерного пения ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова», заслуженный артист Республики Башкортостан Владимир Грачев, профессор кафедры народных инструментов Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, протоиерей Константин Головацкий, председатель отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии, председатель Союза духовных композиторов России, иерей Илия Макаров, председатель Совета по культуре и Отдела религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии, исполнительный директор высших епархиальных курсов святого праведного Иоанна Кронштадтского и др.

Учредителем и организатором конкурса выступает Самарский государственный институт культуры и Центр прототипирования современной музыки, звукового дизайна и создания клипов «Звучи!» . Соорганизатором — Самарский фонд развития культуры и креативных индустрий. Мероприятие проводится при информационной поддержке министерства культуры Самарской области, Ассоциации музыкальных образовательных учреждений, Самарской организации Союза композиторов России, Агентства социокультурных технологий. Генеральными партнерами выступают благотворительный фонд «Радость» и магазин-салон музыкальных инструментов «Сириус».

Вход на все мероприятия свободный.

Церемония открытия конкурса состоится в понедельник, 13 апреля, в 15:00 в Актовом зале СГИКа по адресу: г. Самара, ул. Фрунзе, 167

Расписание мероприятий XIII Международного музыкального конкурса-фестиваля им. Савелия Орлова: https://vk.com/wall-905878_24498.

 

Фото:   минкульт СО

