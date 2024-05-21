Движение по новому мосту через Волгу запустят в ближайшие месяцы

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Во вторник, 21 мая, губернатор Дмитрий Азаров в ходе выездного совещания проконтролировал ход строительства моста через Волгу и нового участка трассы «Обход Тольятти». Работы идут с опережением графика, что позволит запустить движение автомобилей в ближайшие месяцы. Объект станет частью важнейшего международного транспортного маршрута в Западный Китай. Это самый крупный проект в стране, реализуемый на принципах государственно-частного партнерства, его инициатором является Самарская область.

Объект возводится благодаря прямой поддержке Президента России Владимира Путина. Напомним, в 2018 году в ходе визита национального лидера в самарский регион с предложением о строительстве новой трассы выступил Губернатор Дмитрий Азаров. Глава государства предложение поддержал, причем для реализации проекта были внесены коррективы в Транспортную стратегию России. Позднее Президент дважды отмечал важность проекта в ходе Петербургского экономического форума. «Успешное развитие регионов зависит от современной транспортной инфраструктуры. В этой связи отмечу важность соглашения о строительстве обхода города Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Его реализация позволит модернизировать важный участок международного маршрута Европа-Западный Китай», – подчеркивал Владимир Путин.

Постоянную поддержку проекту оказывает заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. «Обход Тольятти, который строится по поручению Президента, – стратегически важный объект как для Самарской области, так и для всего дорожного каркаса страны. Он разгрузит город от транзитного транспорта и, как часть международного маршрута Европа – Западный Китай с выходом на Казахстан и Китай, поспособствует увеличению скорости доставки грузов, укреплению бесперебойных торговых связей и экономического сотрудничества с дружественными странами. Стоит отметить, что данный проект является хорошим примером государственно-частного партнерства», – отмечал ранее Марат Хуснуллин.

Участие в выездном совещании приняли главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, министры регионального Правительства, руководство ГИБДД, надзорных органов, руководители компании-концессионера, строители и подрядчики, главы муниципальных районов.

Дорога «Обход Тольятти» включает в себя 39 искусственных сооружений, в том числе мост через Волгу, и 3 транспортных развязки. Одно из таких сооружений – путепровод в районе одного из крупнейших производителей аммиака АО «Тольяттиазот». Уникальность объекта состоит в том, что длина пролета составляет 165 метров – больше, чем даже на мосту через Волгу. Он построен над всеми коммуникациями химзавода.

«Пролет уникальный, сложный. Вызвано это тем, что коммуникации предприятия нужно было «перекрыть». Сделали необходимые расчеты, все подогнали и перекрыли. Сложностей нет. К 1 июня этот путепровод будет готов», – доложил руководителю региона руководитель проекта АО «ДСК «АВТОБАН» Антон Гурьянов.

В настоящее время на основном протяжении трассы уже уложен асфальт, завершается монтаж барьерных ограждений, дорожных знаков, выполняется устройство откосов, установка мачт освещения. Продолжается строительство терминального комплекса для оплаты проезда по новому участку федеральной трассы. Начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов отметил, что все выполняется в соответствии с требованиями безопасности движения. «Замечаний с нашей стороны нет, все просто замечательно», – подчеркнул он.

На самом мосту через Волгу, протяженность которого составляет 3,6 километров, после завершения надвижки, установки деформационных швов и гидроизоляции, начался процесс укладки нижнего слоя асфальта. «Сейчас идет финальная стадия строительства мостового перехода. Однако задач на финише еще много», – ответил руководитель команды управления проектом «Тольятти» АО «Дороги и Мосты» Дмитрий Кондаков. По его словам, требуется еще порядка одного месяца с хорошей погодой, чтобы завершить основные виды работ.

«Финальная стадия работ идет по всей трассе. И здесь, на мосту через Волгу, если в прошлый раз мы фиксировали стыковку мостового перехода, соединяющего правый и левый берег, могли только подняться на мост пешком, а потом проехать, то сейчас готовы заезды на мост. Стадия готовности трассы и моста в целом уже вплотную приближается к 98%. Это дает нам уверенность в том, что не только в нормативные сроки в текущем году мы запустим движение по мостовому переходу через Волгу здесь, на самарской земле, но и сделаем это гораздо раньше. Мы находимся не просто на финишной прямой, а уже на самом финише», – подчеркнул Губернатор.

Глава региона отметил, что предстоит еще большая документальная работа по сдаче и приемке объекта. «Это важный, ответственный цикл введения в эксплуатацию мостового перехода. Но еще раз подчеркну: движемся хорошим темпом. Это дает уверенность, что запустим движение по мосту в ближайшие месяцы», – заявил Дмитрий Азаров.

На всех этапах строительства объекта протяженностью 99,3 км задействовано 12 плавсредств, 299 единиц техники и полторы тысячи человек. Буквально каждый специалист оставил свой след в создании уникального объекта. «Каждый себя здесь увековечил. Люди довольны тем, что работают на этом объекте, гордятся им», – отметил Дмитрий Кондаков. «Все строители являются соавторами этого проекта и его воплощения в жизнь. Люди всегда будут чувствовать это в своем сердце, а частичку души своей здесь точно оставили», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

На мосту будут четыре полосы движения с расчетной скоростью 120 км/ч. Новая трасса и мост через Волгу в составе международного транспортного маршрута в Западный Китай имеет особое значение для выстраивания новых логистических цепочек с Китаем, а также другими странами, повышает инвестиционный потенциал Самарской области, открывает новые возможности для создания в регионе производств и рабочих мест для жителей губернии.

Фото: Андрей Савельев, Информационное агентство СОВА