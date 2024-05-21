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Продлена регистрация на молодёжный форум «Метеор»

21 мая 2024 15:18
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Форум «Метеор» пройдёт с 4 по 9 июля в Нижегородской области на Черепашьих озёрах.

Дирекция Окружного молодёжного форума «Метеор» платформы Росмолодёжь.События, продлевает регистрацию участников до 27 мая. Уже 4 июля на форуме в Нижнем Новгороде соберутся 1400 участников в возрасте от 14 до 35 лет со всей России.

Форум «Метеор» пройдёт с 4 по 9 июля в Нижегородской области на Черепашьих озёрах. В 2024 году форум вошёл в линейку форумов Росмолодёжь.События, получив статус Окружного форума, и будет представлен в линейке мероприятий Культурной столицы года 2024 (Нижний Новгород).

Образовательные треки форума направлены на развитие молодёжной культуры. В рамках «Метеора» участники могут выбрать один из 7 образовательных треков: «Движение навстречу», «Прямой эфир», «Сила мысли», «Инвестируй в будущее», «Полёт творчества», «Регион для молодых» и «Движение первых». На данный момент по количеству отправленных заявок наиболее популярными образовательными треками являются «Прямой эфир» и «Движение Первых».

Каждая смена включает в себя образовательные сессии и практические занятия по заявленным сферам, учитывающие особенности культурного кода Приволжского федерального округа и сферу креативных индустрий. На форуме каждый участник сможет внести свой вклад в разработку решений на основе заданий от реальных заказчиков в культурной сфере – партнёров образовательной программы.

Чтобы принять участие в форуме «Метеор» необходимо до 27 мая подать заявку через официальную платформу Росмолодёжь.События. Участие в форуме бесплатное.

Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Нижегородской области, министерство молодёжной политики Нижегородской области и Молодёжный центр «Высота».

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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