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Региональная команда Самарской области проходит обучение в рамках методической программы «PROКЛАСТЕРЫ», организованной минпромторгом России совместно с Институтом экономики знаний при поддержке Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России. Её участники – представители промышленных предприятий и минпромторга Самарской области.



Цель обучения региональной команды – защита проекта промышленного кластера – «Кластер инновационного станкостроения «РУДА».



К слову, новое бизнес-объединение – станкостроительный кластер, созданный по инициативе резидента «Жигулевской долины» ООО «ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА» и при участии минпромторга Самарской области, – крайне значимый проект, который должен дать максимальный результат с точки зрения достижения технологического суверенитета РФ.



– Создание промышленных кластеров сегодня является одной из ключевых задач политики России. Программа «PROКЛАСТЕРЫ» как раз помогает нам в формировании станкостроительного кластера. Она направлена на обучение созданию промышленных кластеров, выстраиванию новых производственных цепочек, инициированию проектов по производству импортозамещающей промышленной продукции, а также использованию инструментов государственной поддержки в рамках кластерной инициативы. Ожидается, что в рамках кластера будут реализованы минимум 3 импортозамещающих проекта по производству станочного оборудования. В перспективе кластер планирует разработать и запустить производство нескольких линеек станков для различных отраслей для предприятий разного уровня, от начальных лабораторий до крупных заводов, – говорит руководитель специализированной организации промышленного кластера Антон Борзаев.



Как отмечал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, сегодня, в условиях санкций, создание промышленных кластеров – одно из приоритетных направлений экономики, и государство оказывает всю необходимую для его развития поддержку.



– Уверены, что участие в методической программе «PROКЛАСТЕРЫ» позволит нам сформировать и включить в реестр Минпромторга России станкостроительный кластер Самарской области. В условиях санкций выстраивание новых цепочек между предприятиями будет способствовать развитию отраслей в целом. А присутствие в реестре минпромторга России – это гарантия получения мер поддержки со стороны государства: это субсидии на приобретение стартовых партий продукции, льготные кредиты, сниженные страховые взносы. Все это в свою очередь придаст импульс дальнейшему развитию отрасли, – отметил врио заместителя министра – руководителя департамента машиностроительного комплекса минпромторга Сергей Тишин.



Учебный план включает восемь обучающих вебинаров с представителями Минпромторга России и профильными экспертами, а также очную сессию для защиты командных проектов перед экспертным жюри. В рамках программы участников ознакомят с алгоритмом создания промышленных кластеров, а также с мерами поддержки, направленных на производство импортозамещающей промышленной продукции.

Фото: пресс-служба технопарка "Жигулевская долина"