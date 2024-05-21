СОУНБ приглашает на выставку к юбилею А.С. Пушкина

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23 мая в 14:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (СОУНБ) состоится презентация историко-документальной выставки «Пушкин. Уроки истории», приуроченной к 225-летию со дня рождения поэта. Экспозиция приглашает посетителей открыть для себя Пушкина не только в качестве стихотворца и писателя, но и как историка.

Выставка главным образом посвящена историческим событиям и реальным личностям, образы которых выведены в таких произведениях знаменитого автора, как «Борис Годунов», «Арап Петра Великого», «Полтава», «Медный всадник», «Капитанская дочка», «Бахчисарайский фонтан», «Песнь о Вещем Олеге». На экспозиции представлены издания этих сочинений разных лет (в том числе и прижизненные). Кроме того, здесь можно будет увидеть исторические работы Пушкина «История Петра Великого» и «История Пугачевского бунта».

Выставка будет дополнена как материалами, на которые Александр Сергеевич опирался при написании художественных произведений, так и историческими исследованиями более позднего времени. Кроме того, свое место на экспозиции будет отведено и литературоведческим работам, посвященным жизни и творчеству А.С. Пушкина. В ходе открытия выставки специалисты областной научной библиотеки проведут экскурсию по ней, а также расскажут о том, что мы можем почерпнуть из исторических сочинений знаменитого поэта.

Напомним, что юбилей Александра Сергеевича Пушкина вся Россия будет отмечать 6 июня. Самарская областная универсальная научная библиотека, как и все учреждения в сфере культуры Самарской области, присоединяется к акции «Пушкинские дни». О новых культурно-развлекательных и научных мероприятиях СОУНБ в рамках празднования дня рождения «солнца русской поэзии» можно будет узнать в социальных сетях (VK, Telegram). Подписывайтесь и следите за новостями!

23 мая в 14:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, малый выставочный зал (2 этаж).

Вход свободный! 12+

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ