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Диетолог перечислила продукты, которые способны ускорить процесс старения

22 августа 2024 16:22
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Специалист призвала исключить из рациона сладкое, жирное и рафинированное.

В беседе с Общественной службой новостей в среду, 21 августа, специалист призвала исключить из рациона сладкое, жирное и рафинированное. Она объяснила, что это «пища свободных радикалов, которые подрывают баланс организма» и приближают старость, пишут "Известия".

Журавлева напомнила, что сахар содержится не только в конфетах и пирожных, но также в йогуртах и соусах. Трансжиры могут присутствовать в выпечке и прочих кондитерских изделиях, а также в фастфуде.

Также к продуктам, ускоряющим старение организма, диетолог отнесла алкоголь, пишет RT.

Также 21 августа врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева назвала колбасу и пельмени продуктами старения. Также к продуктам, которые могут ускорять процесс старения, она отнесла сосиски, карбонаты, а также сладкие напитки и промышленную выпечку, пишет сайт kp.ru.

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Медицина

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