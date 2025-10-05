Диетолог: напиток - вода с лимоном взбодрит организм лучше кофе

196

Диетолог, к.м.н. Маргарита Королева назвала воду с лимоном напитком, который взбодрит организм лучше кофе, пишут "Известия".

Она рассказала в беседе с «Радио 1», что вода с лимоном натощак полезна благодаря уникальным свойствам цитруса. Несмотря на кислый вкус, лимон обладает ощелачивающим эффектом, который помогает нейтрализовать ночную кислотность и подготовить пищеварительную систему к работе.

По ее словам, такой напиток действует как природный энергетик: бодрит, запускает ритмы организма и помогает начать день в тонусе, сообщает «Москва 24».

Фото: pxhere.com