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Дети сотрудников самарского Росреестра написали письма и нарисовали открытки нашим бойцам в зону СВО

6 декабря 2023 14:24
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Послания с самыми теплыми пожеланиями отправятся к самарским бойцам на передовую уже сегодня, чтобы согреть наших ребят.

Накануне Дня Героев Отечества дети сотрудников самарского Росреестра написали письма и нарисовали открытки нашим бойцам, находящимся в зоне СВО.

Послания с самыми теплыми пожеланиями отправятся к самарским бойцам на передовую уже сегодня, чтобы согреть наших ребят. Вот, что желают дети нашим защитникам: «Поздравляем всех тех, кто заботится о безопасности границ и покоя нашей Родины. Дорогие наши ребята! Желаем мира и добра! Пускай никакие боевые действия никогда не нарушают тишины ваших душ. Пускай ваши руки отдохнут от войны. Пускай страна всегда гордится вами и знает, что вы – те бравые ребята, за чьими спинами мы мирно спим».

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области

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