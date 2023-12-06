Дети сотрудников самарского Росреестра написали письма и нарисовали открытки нашим бойцам в зону СВО

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Накануне Дня Героев Отечества дети сотрудников самарского Росреестра написали письма и нарисовали открытки нашим бойцам, находящимся в зоне СВО.

Послания с самыми теплыми пожеланиями отправятся к самарским бойцам на передовую уже сегодня, чтобы согреть наших ребят. Вот, что желают дети нашим защитникам: «Поздравляем всех тех, кто заботится о безопасности границ и покоя нашей Родины. Дорогие наши ребята! Желаем мира и добра! Пускай никакие боевые действия никогда не нарушают тишины ваших душ. Пускай ваши руки отдохнут от войны. Пускай страна всегда гордится вами и знает, что вы – те бравые ребята, за чьими спинами мы мирно спим».

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области