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Депутаты Госдумы предложили идентифицировать геймеров через Госуслуги

12 декабря 2024 09:18
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Депутаты Госдумы предложили идентифицировать геймеров через Госуслуги

Группа депутатов и сенаторов, в числе которых члены комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин и Антон Немкин, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, а также сенаторы Артем Шейкин, Лилия Гумерова и Наталья Кувшинова подготовили проект федерального закона «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ».

Документ предлагает внедрение ряда требований для издателей видеоигр, организаторов платформ для их распространения и пользователей. В частности, владельцы сервисов обязаны предоставить техническую возможность для издателей информировать пользователей о содержании игр. Например, предлагается уведомлять игроков о наличии в игре нецензурных выражений, сцен насилия, жестокости, алкоголя или курения, а также о том, что некоторые элементы игры могут вызвать «страх, ужас или панику» и так далее.

Издатели при авторизации пользователей будут обязаны проводить их идентификацию с использованием абонентского номера, Единой системы идентификации и авторизации (ЕСИА, портал «Госуслуги») или Единой биометрической системы. Идентифицировать пользователя должны все распространители видеоигр на территории РФ независимо от страны производства — то есть мера коснется даже Steam и GOG.

Авторы новой инициативы также предлагают проводить экспертизу видеоигр, по результатам которой будет установлено, содержат ли они элементы информации, запрещенной к распространению в РФ.

Один из собеседников «Ъ» заявил, что вряд ли они (Steam и GOG) будут исполнять требование закона, что, в свою очередь, может послужить предлогом для их блокировки.

Гендиректор Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игры (включает VK Play, Astrum Entertainment, United Games) Александр Михеев считает эту меру преждевременной, пишет Коммерсантъ.

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