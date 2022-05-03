Депутат: переход к четырехдневной рабочей неделе произойдет в недалеком будущем

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предсказал россиянам, что переход к четырехдневной рабочей неделе произойдет в недалеком будущем. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат отметил, что отдельные предприятия уже работают в таком формате в рамках удаленной или неполной занятости. Кроме того, в период пандемии коронавируса это было одно из наиболее оптимальных решений по сохранению кадров и продолжению работы компаний, добавил парламентарий.

«Но главное условие здесь — поэтапная эволюция, ни в коем случае не законодательно-насильственное внедрение. К тому же нужно учитывать специфику работы предприятий непрерывного цикла, там сокращённая рабочая неделя изначально невозможна», — подчеркнул Нилов.

Он признал, что для некоторых направлений бизнеса такой подход приведет к прямому сокращению прибыли. Депутат выразил мнение, что рынок сам придет к оптимизации, когда она возможна, а искусственные ограничения или навязывания лишь навредят.

По словам парламентария, пандемия продемонстрировала возможность сохранять нормальный баланс между работой и отдыхом, а внедрение технологий искусственного интеллекта позволит постепенно перекладывать тяжелые физические задачи на машины, превращая человека из рабочего в их оператора.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина предупредила, что четырехдневка может оказать серьезное влияние на развитие всей экономики страны. Так, при четырехдневной рабочей неделе у работников появится еще 28 дней выходных, что может снизить производительность труда, пишет Лента.