Департамент охоты и рыболовства СО: подбирать детёнышей диких зверей и птиц категорически запрещено!

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Департамент охоты и рыболовства Самарской области сообщает, что в последнее время участились случаи подбора гражданами молодняка диких животных (лосят, косулят, лисят).



Следует помнить – подбирать детёнышей диких зверей и птиц категорически запрещено. Если вы обнаружили детёныша без взрослых животных, это не значит, что он брошен. В силу биологических особенностей взрослые особи диких животных иногда оставляют ненадолго новорожденных малышей одних, но затем возвращаются и без труда их находят. Почувствовав приближение человека, самка, как правило, прячется и тем самым создается впечатление, что детеныш брошен!



Изъятый из природы детёныш, даже если его вернуть обратно, будет брошен матерью и погибнет. В доме или квартире очень сложно вырастить здоровое дикое животное, а для того, чтобы его вернуть на волю в естественную среду, потребуется тяжелый и продолжительный период адаптации, требующий специальных знаний и навыков.



Если Вы нашли детеныша дикого животного в естественной ему среде обитания, самое лучшее из того, что можно сделать – это как можно скорее уйти. Не фотографируйте его, ни в коем случае не пытайтесь до него дотронуться, поскольку на шерстке потом остается чужой запах.



Следует также иметь в виду, что обычно родители детёнышей находятся неподалёку, и такие крупные звери, как лось или кабан, защищая своих детенышей, могут быть опасны для жизни людей.



Кроме того, не надо самостоятельно оказывать медицинскую помощь, если Вы обнаружили раненое дикое животное или детёныша дикого животного. Поведение раненого животного может быть агрессивным и непредсказуемым, и также содержать угрозу для жизни людей. В подобных случаях следует вызвать сотрудников департамента охоты и рыболовства Самарской области по телефону: 207-77-95



Зачастую дикие животные являются переносчиками многих опасных болезней, в том числе бешенства, туляремии, лептоспироза, геморрагической лихорадки с почечным синдромом. А заразиться человек может не только при укусе, но и при любом контакте с той же лисой, зайцем, птицей и т.д. После общения, укуса, оцарапывания, ослюнения диким животным нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью в ближайшие травматологические пункты по месту жительства для решения вопроса о проведении профилактических прививок.



Помните – в большинстве случаев потомство диких животных, забранное из привычной им среды обитания в дома людей, не выживает, но даже если их и получается выкормить до взрослой особи – они становятся абсолютно домашними по своим навыкам и неприспособленными к дикой жизни.



Кроме того, изъятие животных из дикой природы приравнивается к браконьерству и наказывается по закону (штраф и административная ответственность)!