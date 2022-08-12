День Военно-воздушных сил сегодня отметят в Самаре

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В Самарской области запланированы праздничные мероприятия, посвящённые 110-й годовщине со дня образования Военно-воздушных сил. Публикуем программу праздника. 6+

Так, в Самаре с 11:30 до 12:30 в парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина пройдут митинг и церемония возложения цветов к памятнику первому космонавту планеты. В знак благодарности за мирное небо над головой участники митинга возложат цветы к памятнику и почтут память защитников Отечества минутой молчания.

С 16:00 до 21:00 в областной столице на 2-й очереди набережной реки Волги начнутся тематические мероприятия ко Дню Военно-воздушных сил России, организованные в поддержку российских военнослужащих, которые участвуют в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Весь день для горожан и гостей будут работать самые разнообразные тематические площадки и выставки. На территории откроют мобильный пункт отбора на военную службу по контракту в ВС РФ. Также все желающие смогут принять участие в акции "Спасибо, парни!" по заполнению тематических почтовых открыток воинам – участникам специальной военной операции на Украине.

Площадка общественной приёмной всероссийского проекта "Судьба солдата" также встретит всех желающих для того, чтобы рассказать о своей работе по розыску и установлению фронтовой судьбы погибших военнослужащих, пропавших без вести, умерших от ран или в фашистском плену в годы Великой Отечественной войны.

Также будет работать выставка военных артефактов, где можно вживую познакомиться с современными видами стрелкового вооружения Российской армии, элементами экипировки солдат, трофейными гранатомётами, противотанковыми управляемыми ракетами, переносными зенитно-ракетными комплексами и другим вооружением отечественного и западного производства.

Любителей активного отдыха ждёт мастер-класс "Сборка-разборка автомата АК74". Кроме того, на площадке мероприятия участники смогут посетить зал виртуальной реальности "Внутри истории". Это уникальный просветительский проект, который позволяет прикоснуться к истории Великой Отечественной войны, увидеть роль Куйбышева и его жителей в общей Победе.

В течение дня будет работать полевая кухня, где желающие смогут бесплатно отведать солдатскую кашу.

А с 17:00 до 21:00 на 2-й очереди набережной реки Волги (у ЦСКА ВВС) пройдёт митинг-концерт "Под небом единым".

Центральным событием мероприятия станет выступление легендарной пилотажной группы "Русь" и Самарского областного аэроклуба ДОСААФ России. В небе асы покажут сложнейшие элементы высшего пилотажа, выполняемые как сольно, так и в группе.

В завершение митинга-концерта на сцене появятся лучшие творческие коллективы и исполнители Самарской области.

Напомним, что 110 лет назад, 12 августа 1912 года, указом императора Николая II в стране был сформирован штат воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба. Это отправная точка в истории российских Военно-воздушных сил. Однако не всегда военные лётчики отмечали свой праздник в этот день. К дате 12 августа окончательно вернулись в 2006 году, когда Президент России Владимир Путин подписал указ "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых силах Российской Федерации", сообщает СОВА.

В наши дни ВВС России - это род войск, который входит в состав Воздушно-космических сил Вооружённых сил РФ.