День России отметили во всех районах Самары

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Накануне Дня России, который отмечается 12 июня, во всех районах Самары проходят праздничные мероприятия. В этом году они также посвящены Году Защитника Отечества и 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Так, в Октябрьском районе, на территории сквера имени Фадеева, состоялся молодежный день позитива «Победами славна, героями сильна, талантами красна Россия милая моя», объединивший представителей 16 волонтерских отрядов, воспитанников детских садов, школьников, студентов и воспитанников учреждений дополнительного образования – всего более 260 человек.



Волонтерские отряды показали себя в смотре строя и выправки, в знании событий и подвигов героев специальной военной операции, решении кроссвордов, исполнении молодежных патриотических песен. Также ребята приняли участие детской игротеке, параде талантов, летнем балу и конкурсных состязаний различного формата.



В Красноглинском районе на площадке детского кинотеатра в микрорайоне Крутые Ключи жители отпраздновали «День соседей». Все желающие приняли участие в викторинах, конкурсах, детских играх, а также увидели выступление вокальных коллективов. В Промышленном районе основным событием стал праздничный концерт творческих коллективов «Многоликая Россия» в ДК «Победа», а в Куйбышевском районе – праздничный концерт творческих коллективов в ДК «Нефтяник». В Железнодорожном и Советском районах накануне праздника вручили паспорта детям, достигшим 14-летнего возраста. Дворовые праздничные мероприятия состоялись в Самарском, Ленинском и Кировском районах.