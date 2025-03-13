Делегации Республики Узбекистан презентовали инновационный потенциал Самарской области

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В Самарской области с рабочим визитом находится делегация из Узбекистана во главе с заместителем министра инвестиций, промышленности и торговли Хуррамом Тешабаевым. В ее состав вошли представители ключевых министерств республики, крупных ассоциаций и организаций.

Центральным событием визита стала встреча главы дружественного государства с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Стороны обсудили дальнейшее развитие и углубление двустороннего партнерства. Глава региона особо подчеркнул значимость тесных, партнерских связей с Узбекистаном, отметив, что месяц назад, находясь в республике в составе российской делегации, обсуждал с Президентом Узбекистана перспективы взаимовыгодного сотрудничества и обмена опытом.

«Программа работы вашей делегации достаточно насыщенная. Знаю, что вы успели познакомиться со многими направлениями и отраслями развития Самарской области. Мы, конечно же, руководствуемся примером стратегического партнерства и добрососедства, который демонстрируют наши лидеры - Президенты России и Узбекистана», - приветствовал участников делегации глава Самарской области Вячеслав Федорищев.

Узбекистан является стратегически важным торгово-экономическим партнером Самарской области. За последние годы взаимоотношения между сторонами значительно укрепились, в том числе благодаря активному участию в международных выставках и организации деловых миссий. В ходе встречи стороны рассмотрели ключевые направления сотрудничества, в том числе в сфере агропромышленного комплекса и новых отраслях экономики.

С инновационным потенциалом региона гости познакомились в ходе визита в технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина». Резидентами площадки являются 312 малых и средних технологических компаний. Среди приоритетных направлений их работы – информационные технологии и искусственный интеллект, химия и новые материалы, биотехнологии и медицина, энергоэффективность и энергосбережение и другие.

«Самарской области есть, чем поделиться с коллегами из Республики Узбекистан. «Жигулевская долина» ежегодно входит в тройку лучших технопарков страны, подтверждая высокий уровень своей эффективности. Созданная здесь инфраструктура отвечает потребностям высокотехнологичных компаний. И конечно, мы готовы перенимать успешные практики в сфере инновационного развития, налаживать диалог с технопарками узбекской стороны», - сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Заместитель директора «Жигулевской долины» Игорь Смирнов представил узбекской делегации структуру и деятельность площадки. «Жигулевская долина» является региональным оператором Фонда «Сколково», региональным оператором АНО «Агентство по технологическому развитию», членом Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России. На базе технопарка работает региональное представительство Фонда содействия инновациям.

Представители Узбекистана посетили ключевые площадки технопарка, в том числе Региональный центр инжиниринга (РЦИ), который входит в тройку самых успешных центров компетенций России.

«Мы решаем конкретные инжиниринговые задачи, которые не могут быть решены производственными предприятиями малого и среднего бизнеса самостоятельно. Гостям из Узбекистана мы показали оборудование для измерения, для сканирования, направления, связанные с реверс-инжинирингом, наиболее востребованные в настоящее время. У коллег это вызвало живой интерес», - пояснил руководитель Регионального центра инжиниринга Сергей Ганин.

По итогам визита участники бизнес-миссии и представители «Жигулевской долины» обсудили вопросы укрепления двусторонних контактов.

«Для технопарка важно взаимовыгодное сотрудничество, - добавил Игорь Смирнов. - Мы заинтересованы, чтобы компании из других регионов, из других стран приезжали к нам, размещались в «Жигулевской долине» и организовывали здесь свои центры. Не менее важен и более плотный контакт резидентов «Жигулевской долины» с резидентами промплощадок, которые расположены в Узбекистане. Взаимный интерес есть. Любой опыт международного сотрудничества – большой плюс для наших резидентов».

Среди возможных направлений партнерства он отметил IT-сегмент, проекты в сфере энергоэффективности и энергосбережения и ряд других технологичных сфер.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области