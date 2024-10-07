Дан старт XXVII областной общественной Акции «Благородство»

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В Самарской области проводится Акция «Благородство» – социально значимый проект, имеющий свою историю и традиции. Он проходит с 1998 года, удостоена множества наград регионального и федерального уровней. Организаторы – областной Союз журналистов и Ассоциация творческих Союзов Самарской области.



Цели и задачи акции: формирование на положительных примерах морально-нравственных качеств у молодежи, развитие наставничества, повышение социальной активности граждан; продвижение инициатив, нацеленных на решение социальных проблем, развитие культуры и сохранение культурного наследия.



Девиз общественной Акции «Благородство» – «Творим добро вместе!». Проявления мужества и героизм, добровольческие и волонтерские движения, борьба со стихией, болезнями, спасение жизней, поисковая деятельность найдут отражение в Акции.



Традиционные номинации Акции: «Забота и милосердие», «Добровольчество», «Благотворительность», «Волонтеры», «Созидание», «Спасение», «Мужество», «Преодоление» им. Гакиля Сагирова, «Люди в погонах» им. генерала Александра Сенопальникова, «Долг», «Меценат», «Память», «Корни» и др. В рамках Года семьи будет включена новая номинация – «Семь Я».



Ежегодно в оргкомитет Акции поступает более 300 заявок с историями, в которых рассказывается о различных достойных и благородных делах наших земляков. Общественный совет Акции знакомится с этими историями и путем голосования определяет лауреатов Акции. В состав Общественного совета Акции «Благородство» входят руководители городских и областных СМИ, представители культуры, медицины, общественных организаций, в том числе ветеранских и молодежных, лауреаты Акции прошлых лет, в числе которых многие известные и уважаемые в

губернии люди.



За многолетнюю историю звание «Лауреат Акции «Благородство»» получило более 1200 человек.

В ноябре-декабре 2024 года в Самаре и в муниципалитетах Самарской области по итогам Акции будут проведены церемонии награждения лауреатов. Сбор заявок будет проходить до 20 октября 2024 года (включительно). Представить кандидатов в номинанты могут организации, предприятия, СМИ и физические лица.



Для участия в Акции необходимо подать заявку в Оргкомитет по адресу: 443001, г. Самара, ул. Самарская, 179, Дом журналиста или на почту blagorodstvo-63@mail.ru. Заявка размещена на сайте Союза журналистов Самарской области. Узнать более подробную информацию об Акции можно по телефонам: 8(846) 332-68-39, 332-02-72.

Фото: Союз журналистов - Самара