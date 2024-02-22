Дачников намерены заставить бороться с борщевиком

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Каждый владелец земли, будь то региональная власть или садовод-любитель, должен будет следить за тем, чтобы на его наделе не было инвазивных — чужеродных и вредных для экосистемы — растений. Такой законопроект депутатов Госдумы приняли в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 21 февраля. Что может ждать тех, кто не желает бороться с борщевиком на своей земле, какие еще растения могут запретить разводить на участках и чем они опасны — в материале «Парламентской газеты».



Изначально борщевик Сосновского, заполонивший тысячи гектаров земли, разводили специально. В послевоенные годы аграрии искали подходящее, крупное и богатое витаминами растение, чтобы кормить скот, и неприхотливый борщевик показался хорошим кандидатом. Им стали засеивать поля, но со временем стало понятно, что эксперимент провалился. Молоко, которое давали коровы, наевшиеся нового корма, приобретало характерный запах и вкус, сами животные стали приносить больное потомство, а самое главное — от зеленого захватчика начали страдать люди.

Контакт с борщевиком Сосновского приводит к сильным ожогам, напомнил нашему изданию заслуженный врач РФ, первый зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. В листьях, корне, стебле или плодах растения вырабатываются особые вещества — фурокумарины. Попав на кожу, они в сотни раз увеличивают ее восприимчивость к ультрафиолету. Под их влиянием солнечные лучи способны вызвать у человека ожоги 1—3 степени и оставить шрамы. Для домашних животных встреча с борщевиком тоже может оказаться опасной, добавил Леонид Огуль. Если сок попадет на открытые участки кожи или глаза собаки, например, могут возникнуть ожоги, отеки и аллергический шок.



Со временем борщевик стал настоящим захватчиком. С полей он расползся по обочинам дорог, селам и берегам рек. Проблемой для него не стали ни климатические изменения, ни его собратья — он без проблем вытеснял другие растения, затеняя их своими гигантскими листьями и зонтами цветов, достигающими в диаметре больше полуметра. С размножением у него тоже все было прекрасно — одно растение способно дать до двадцати тысяч семян.

Сейчас по статистике, приведенной депутатами, борщевик Сосновского занимает 296 тысяч гектаров, или три тысячи квадратных километров земли в России. В ТОП-3 регионов, где хозяйничает зеленый захватчик, входят Пермский край, Московская и Тверская области.

Между тем федеральное законодательство позволяет воздействовать только на владельцев и арендаторов сельхозземель — полей, сенокосов, пастбищ и тому подобных, пояснил нашему изданию один из авторов законопроекта, заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш.

Если сельскохозяйственный участок больше чем на половину зарастет сорным растением — не только борщевиком, но и, например, пижмой или ползучим лютиком, — такое отношение к земле сочтут ее нецелевым использованием. За это владельца-гражданина могут оштрафовать на 0,3—0,5 процента кадастровой стоимости участка, но не меньше 3 тысяч рублей, а организацию — на 2—10 процента стоимости, но минимум 200 тысяч рублей. Если ситуация не будет меняться в течение трех лет, участок могут изъять.

Но проблема в том, что борщевик или другое инвазивное растение не разбирается в кадастровых планах — ему без разницы, где расти — в поле, на земле села или деревни, около дороги или садоводческом участке, сказал Самокиш. «Поэтому мы должны создать такую систему, когда любой правообладатель, которому земля принадлежит на том или ином основании, будь то частное лицо, муниципалитет, регион или федеральный орган, не должен позволять разрастаться там инвазивным растениям. Чтобы земли не становились источниками их дальнейшего распространения и не возникали трехметровые борщевичные джунгли», — считает парламентарий.

Попробовать задушить клевером

Депутаты предложили внести поправки в Земельный кодекс. По законопроекту все, у кого есть участок, неважно, какой, должны будут защищать свою землю от произрастания инвазивных растений. Каких именно, определит Правительство. Кроме того, кабмин утвердит мероприятия, с помощью которых можно бороться с зелеными захватчиками.