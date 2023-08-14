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Что делать, если укусила бешеная белка

14 августа 2023 22:03
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В отдаленных уголках России на карантин закрывают целые районы.

Там, где природа расцветает в полной красе, свою темную и зловещую сторону может показать маленькая и на первый взгляд безобидная белка. Ее укус становится смертельной угрозой не только жизням диких и домашних животных, но и для человека. Как понять, что на пути встретился бешеный зверь, выяснила «Парламентская газета».

В населенном пункте, где выявлено бешенство у животного, проводят отлов бродячих зверей, создающих высокий фактор риска. Также установлены правила содержания домашних животных и появления с ними в общественных местах.

Министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов сообщил «Парламентской газете», что случаи, когда человек страдает от встречи с диким животным, по крайней мере в Центральном регионе, крайне редки. Здоровые звери не склонны контактировать или нападать на человека, более того, они его боятся. Если не провоцировать животное, оно постарается избежать контакта с людьми.

«Важно соблюдать простое правило — не навреди и соблюдай осторожность», — сказал министр.

Признак того, что белка или другое животное может быть заражено бешенством, — это любое нехарактерное поведение. Оно включает летаргию, падения, хождение кругами, паралич — полный или частичный, неспровоцированную агрессию или необъяснимое бесстрашие, рассказал «Парламентской газете» врач-эпидемиолог, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

«Самое простое и безопасное определение, что с животным что-то не так и скорее всего это именно бешенство, — когда, допустим, лиса появляется в населенном пункте средь бела дня, не интересуется курятником, где можно полакомиться курицей, а просто идет по тротуару или по дороге. Вот это верный признак поведения бешеного животного», — уточнил Онищенко.

При укусе бешеного животного немедленно следует обратиться в медучреждение. Рану обрабатывают антисептиками, затем проводят вакцинацию сывороткой и антирабическим иммуноглобулином.

«Это лечебная вакцинация, если был факт, который давал все основания думать, что животное было заразное. В лечебных целях вводится профилактическая вакцина. Она спасает людей. Это не та вакцинация, которая делается, допустим, накануне гриппозного подъема или ребенку в первый год жизни по календарю прививок. Ее вводят по факту укуса», — рассказал эпидемиолог.

Вакцина — это готовые антитела, чтобы даже если вирус попал в организм, его можно было локализовать и купировать.

 

Фото:    ru.freepik.com

 

 

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