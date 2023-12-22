Члены ОНК региона посетили колонию-поселение №1 УФСИН СО

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В рабочей поездке в колонию-поселение №1 заместителя председателя Общественной наблюдательной комиссии региона Алексея Колесникова и Андрея Нестерова сопровождал помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС подполковник внутренней службы Антон Виндугов, а также начальник учреждения майор внутренней службы Ринат Шайдулов.

Члены ОНК осмотрела жилую зону, ознакомились с деятельностью штрафного изолятора. Кроме того посетили магазин, обратив особое внимание на ассортимент продаваемых товаров.

В завершении мероприятия состоялся прием по личным вопросам. Заявителей волновали вопросы, связанные с соблюдением прав человека. Каких-либо жалоб на условия содержания не поступало, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО