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Члены Общественной палаты РФ посетили исправительный центр №1 УФСИН СО

29 августа 2023 09:57
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В завершении мероприятия было высказано положительное мнение о состоянии материально-технической базы учреждения.

Первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Воронцов и заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов совершили рабочую поездку в ИЦ-1 уголовно-исполнительной системы региона.

Во время посещения исправительного центра их сопровождали заместитель начальника УФСИН полковник внутренней службы Бибигуль Калиева и помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС подполковник внутренней службы Антон Виндугов.

В соответствии с планом работы представители общественности осмотрели помещения, где содержатся осужденные, кухню, молельную комнату, комнаты досмотра и хранения вещей осужденных, места для содержания нарушителей, мужское и женское общежития.

Также они провели беседы с сотрудниками и осужденными.

В завершении мероприятия состоялось совещание с руководством исправительного центра, где было высказано положительное мнение о состоянии материально-технической базы учреждения. Кроме того, положительно характеризовалась работа сотрудников в свете требований действующего законодательства, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото:   пресс-служба УФСИН СО

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