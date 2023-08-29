Члены Общественной палаты РФ посетили исправительный центр №1 УФСИН СО

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Первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Воронцов и заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов совершили рабочую поездку в ИЦ-1 уголовно-исполнительной системы региона.



Во время посещения исправительного центра их сопровождали заместитель начальника УФСИН полковник внутренней службы Бибигуль Калиева и помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС подполковник внутренней службы Антон Виндугов.



В соответствии с планом работы представители общественности осмотрели помещения, где содержатся осужденные, кухню, молельную комнату, комнаты досмотра и хранения вещей осужденных, места для содержания нарушителей, мужское и женское общежития.



Также они провели беседы с сотрудниками и осужденными.



В завершении мероприятия состоялось совещание с руководством исправительного центра, где было высказано положительное мнение о состоянии материально-технической базы учреждения. Кроме того, положительно характеризовалась работа сотрудников в свете требований действующего законодательства, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО