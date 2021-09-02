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"Чистая Арктика": пятеро добровольцев приступили к уборке от металлолома острова Южный на Новой Земле

2 сентября 2021 21:32
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Проект "Чистая Арктика" предполагает уборки в каждом из арктических регионов России.

Пятеро добровольцев приступили к работам по уборке от металлолома острова Южный на Новой Земле. Об этом сообщает в четверг пресс-центр проекта "Чистая Арктика", передает ТАСС.

"Главные впечатления - яркий контраст инопланетных завораживающих марсианских пейзажей вокруг и следов повсеместного разрушительного воздействия человека. Арктика действительно завалена металлоломом <...> Давно пора проводить уборку, поэтому программа "Чистая Арктика" - крайне благое начинание. Работы - непочатый край, на Малых Кармакулах мы всего лишь первопроходцы. Надеемся, нашему примеру в будущем последуют неравнодушные и отважные энтузиасты", - рассказал один из добровольцев Владимир Привалов, чьи слова приводятся в сообщении.

По предварительным оценкам, им предстоит собрать до 300 тонн отходов до ноября. По словам Привалова, отходов на Новой Земле много, работать нужно в полную силу, чтобы добиться таких результатов впятером.

Проект "Чистая Арктика" предполагает уборки в каждом из арктических регионов России. Часть работ уже прошла в Красноярском крае, в Ямало-Ненецком автономном округе, в Архангельской области и в Якутии. Добровольцы собрали сотни тонн металлолома и отправили его на переработку.

 

Фото:  соцсети

 

Теги: Новая Земля уборка

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