Число травмированных граждан на КбшЖД снизилось на 14% в январе – июле

49

В январе – июле 2025 года зафиксировано 37 случаев нарушения правил личной безопасности гражданами, которые привели к травмированию. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество травмированных граждан снизилось на 14%. В том числе, в этом году в Самарской области было зафиксировано 15 случаев, в Республике Башкортостан – 14, в Пензенской области – четыре, по два случая в Ульяновской области и в Республике Татарстан.

Основными причинами происшествий являются хождение по путям в неустановленном месте перед идущим поездом и нахождение на железной дороге в нетрезвом состоянии.

Серьезную тревогу вызывают происшествия, в которых страдают дети. С начала 2025 года зафиксировано пять случаев травмирования подростков. В том числе, в Самарской области произошло два случая, и по одному случаю в Ульяновской и Пензенской областях, Республике Татарстан.

Для предупреждения случаев непроизводственного травматизма на Куйбышевской железной дороге предприняты дополнительные меры, в том числе с начала 2025 года были отремонтированы 45 пешеходных настилов, три пассажирские платформы, установлены вновь 379 и обновлены 1597 плакатов и знаков, улучшено освещение на 70 платформах.

Параллельно с техническими мероприятиями, продолжена работа совместно с представителями региональной власти по строительству подходов к пешеходным переходам, включая обустройство территорий и систем освещения и ликвидации несанкционированных переходов.

Железная дорога – зона повышенной опасности! Призываем граждан соблюдать правила личной безопасности, быть бдительными в зоне движения поездов и отказаться от использования мобильных телефонов и гаджетов во время нахождения на платформах, посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути, сообщает пресс-служба КбшЖД.