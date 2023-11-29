четверть российских компаний использует в работе искусственный интеллект

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Аналитики джоб-платформы Авито Работа и банка для предпринимателей и предприятий Точка провели исследование среди 10 000 россиян* и выяснили, что по состоянию на ноябрь 2023 года четверть (24%) российских компаний использует искусственный интеллект в своей работе. Из них половина (49%) применяет технологии ИИ каждый день, а почти треть (30%) делает это 2-4 раза в неделю.

Каждый день работают с искусственным интеллектом в большей степени представители сфер транспорта и логистики (67%), HoReCa (59%), банкинга (58%), торговли (56%) и медицины (55%).

Технологии ИИ особенно востребованы при выполнении таких задач, как работа с клиентами (37%), сбор аналитической информации (36%), оптимизация и планирование процессов (33%), вычисления (32%), обработка запросов и входящих сообщений (32%) и написание текстов (31%).

№ Для каких задач компании используют искусственный интеллект Доля 1 Работа с клиентами 37% 2 Сбор аналитической информации 36% 3 Оптимизация и планирование процесса 33% 4 Вычислительная система 32% 5 Обработка запросов и входящих сообщений 32% 6 Написание текстов 31% 7 Реклама и подбор товаров/сервисов/услуг для клиентов 24% 8 Создание визуального и/или аудиального контента 23% 9 Советы и прогнозирование 20%

«Технологии ИИ не способны полностью заменить работу и мышление человека, но существуют определенные блоки задач, перспективные с точки зрения цифровизации, особенно в ситуации дефицита кадров. Использование искусственного интеллекта может стать ключом к оптимизации бизнес-процессов и упрощению работы некоторых сотрудников — например, дизайнеров, копирайтеров или специалистов отдела продаж», — комментирует директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.

Лидер направления «Данные» в Точке Галина Вакулина считает, что несмотря на то, что финтех-компании и раньше использовали ИИ, в этом году он вышел на новый уровень, благодаря успеху GPT-моделей.

«GPT-модели захватили рынок и умы: в этом году появилось много новых идей по применению ИИ, такого не было в предыдущие несколько лет. Мы в Точке тоже не отстаем от трендов и внедрили искусственный интеллект сразу в несколько наших продуктов в том числе — в поисковую строку интерфейса интернет-банка. Мы видим, что 80% клиентов, которые протестировали его у нас, отмечают, что им нравится, как работает нейросеть в этой нише.

При этом считаю, что на сегодняшний день нет такого ИИ, который бы мог полностью заменить человека. Если говорить о делегировании искусственному интеллекту общение с клиентами, то всегда есть риск, что клиент задаст такой вопрос, на который у ИИ не найдётся адекватного ответа. Поэтому всегда должен быть живой человек, страхующий машину, и ни в коем случае не замыкать всё обслуживание только на роботах. В целом я уверена, что тренд на использование ИИ будет и дальше расти в 2024 году, а компании смогут находить для них всё больше и больше применений», — поясняет Галина Вакулина.

* В ноябре 2023 года проводился опрос среди более 10 000 россиян старше 18 лет по всей России.