четверть российских компаний использует в работе искусственный интеллект

Аналитики джоб-платформы Авито Работа и банка для предпринимателей и предприятий Точка провели исследование среди 10 000 россиян* и выяснили, что по состоянию на ноябрь 2023 года четверть (24%) российских компаний использует искусственный интеллект в своей работе. Из них половина (49%) применяет технологии ИИ каждый день, а почти треть (30%) делает это 2-4 раза в неделю.
Каждый день работают с искусственным интеллектом в большей степени представители сфер транспорта и логистики (67%), HoReCa (59%), банкинга (58%), торговли (56%) и медицины (55%).
Технологии ИИ особенно востребованы при выполнении таких задач, как работа с клиентами (37%), сбор аналитической информации (36%), оптимизация и планирование процессов (33%), вычисления (32%), обработка запросов и входящих сообщений (32%) и написание текстов (31%).
|
№
|
Для каких задач компании используют искусственный интеллект
|
Доля
|
1
|
Работа с клиентами
|
37%
|
2
|
Сбор аналитической информации
|
36%
|
3
|
Оптимизация и планирование процесса
|
33%
|
4
|
Вычислительная система
|
32%
|
5
|
Обработка запросов и входящих сообщений
|
32%
|
6
|
Написание текстов
|
31%
|
7
|
Реклама и подбор товаров/сервисов/услуг для клиентов
|
24%
|
8
|
Создание визуального и/или аудиального контента
|
23%
|
9
|
Советы и прогнозирование
|
20%
«Технологии ИИ не способны полностью заменить работу и мышление человека, но существуют определенные блоки задач, перспективные с точки зрения цифровизации, особенно в ситуации дефицита кадров. Использование искусственного интеллекта может стать ключом к оптимизации бизнес-процессов и упрощению работы некоторых сотрудников — например, дизайнеров, копирайтеров или специалистов отдела продаж», — комментирует директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.
Лидер направления «Данные» в Точке Галина Вакулина считает, что несмотря на то, что финтех-компании и раньше использовали ИИ, в этом году он вышел на новый уровень, благодаря успеху GPT-моделей.
«GPT-модели захватили рынок и умы: в этом году появилось много новых идей по применению ИИ, такого не было в предыдущие несколько лет. Мы в Точке тоже не отстаем от трендов и внедрили искусственный интеллект сразу в несколько наших продуктов в том числе — в поисковую строку интерфейса интернет-банка. Мы видим, что 80% клиентов, которые протестировали его у нас, отмечают, что им нравится, как работает нейросеть в этой нише.
При этом считаю, что на сегодняшний день нет такого ИИ, который бы мог полностью заменить человека. Если говорить о делегировании искусственному интеллекту общение с клиентами, то всегда есть риск, что клиент задаст такой вопрос, на который у ИИ не найдётся адекватного ответа. Поэтому всегда должен быть живой человек, страхующий машину, и ни в коем случае не замыкать всё обслуживание только на роботах. В целом я уверена, что тренд на использование ИИ будет и дальше расти в 2024 году, а компании смогут находить для них всё больше и больше применений», — поясняет Галина Вакулина.
* В ноябре 2023 года проводился опрос среди более 10 000 россиян старше 18 лет по всей России.