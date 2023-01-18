Чекбокс в два клика: серебро и бронза стали доступнее

82

С 1 января 2023 года участники комплекса ГТО смогут получать серебряные или бронзовые знаки отличия по итогам ближайшего календарного квартала. Чтобы воспользоваться этой возможностью, пользователь должен подписать шаблон заявления в своем личном кабинете.



Чекбокс - цифровой аналог подписи. В случае если текущие результаты тестирования пользователя соответствует бронзовому или серебряному знакам отличия, цифровое заявление подписывается участником в личном кабинете на GTO.ru. Благодаря нововведению заслуженные знаки будут оформляться и выдаваться в 4 раза быстрее, и ожидание завершения календарного года (отчетного периода) в таком случае не потребуется.



Подробнее: GTO.ru, сообщает пресс-служба минспорта СО.

Фото: пресс-служба минспорта СО