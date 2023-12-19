Бывшая жительница Казахстана поблагодарила сотрудников УВМ СО за помощь в получении гражданства

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В Самарской области поблагодарили сотрудников УВМ областного главка полиции за оказанное содействие в получении гражданства Российской Федерации по программе добровольного переселения в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

42-летняя женщина отметила профессионализм и отзывчивость сотрудников при оформлении документации.

Сотрудники подразделений по вопросам миграции Самарской области уделяют большое внимание организации работы по приему и рассмотрению заявлений от лиц, участвующих в Программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, оформлению статусных, разрешительных документов по линии миграции, приобретению ими гражданства Российской Федерации. Один из таких примеров – 42-летняя бывшая жительница Казахстана Оксана Коваленко.

Узнав о существующей Программе, в прошлом году она обратилась в Генеральное консульство России в Уральске с заявлением и в том же году получила положительное решение о выдаче свидетельства участника и затем, вместе с двумя сыновьями, прибыла на территорию Самарской области, где встала на учет в качестве участника Государственной программы и получила разрешение на временное проживание в Российской Федерации.

В соответствии с ч.7 ст.14 Федерального закона от 31.05.2002 №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» в апреле 2023 года в отношении нее принято положительное решение о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, а через несколько месяцев Оксана получила заветный документ – паспорт гражданина Российской Федерации.

Наладив привычный бытовой режим, Оксана вновь обратилась к сотрудникам Управления по вопросам миграции, но уже с благодарностью за проделанную работу и отметила, что именно благодаря их помощи она смогла быстро оформить все необходимые документы, чтобы адаптироваться к новым условиям и обрести второй дом. Сейчас женщина трудится на любимом поприще, а именно учителем химии в одной из самарских школ во благо жителей Самарской губернии, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО