Я нашел ошибку
Главные новости:
Губернатор поручил врио министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна доложить о состоянии пострадавших.
Дмитрий Азаров поручил минстрою и главе Самары разобраться в причинах происшествия при реставрации Спасо-Вознесенского собора
Губернатор Дмитрий Азаров провел традиционное оперативное совещание в Правительстве Самарской области.
40% населения Самарской области сделали прививку от гриппа
Сейчас Чингиз возвращается из госпиталя в Санкт-Петербурге, где проходил курс реабилитации. И вскоре приступает к протезированию спортивного модульного протеза. 
Быть счастливым вопреки: ветеран СВО рассказал о жизни после ампутации ноги
Самарскую область представили две спортсменки.
Самарские тхэквондистки завоевали пять медалей на Всероссийских соревнованиях по спорту ЛИН
Минздрав предложил установить нормы на посещение врача-гериатра в амбулаторных условиях.
Сколько времени уделит врач пациенту поликлиники за один прием
Безусловным «хитом» стала доставка медикаментов на конвертоплане через Волгу из Жигулевской долины в село Климовка.
Финал научно-практической конференции «Разумные от народа 3.0» состоялся в технопарке «Жигулевская долина»
Участниками стали более 70 человек.
В Самаре прошел первый региональный подростковый слет «Росподрос»
Сервис позволяет собственникам квартир в многоквартирных домах оплачивать счета всех поставщиков услуг в одном приложении.
Жители губернии оценили удобство оплаты ЖКУ через приложение Госуслуги.Дом
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.05
0.12
EUR 98.32
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Начальник ГУ МВД СО Игорь Иванов поздравил сотрудников и ветеранов с профессиональным праздником
«Нет ненависти и вражде»: Самарская область присоединилась к Всероссийской акции
Шедевры Баха прозвучат в зале Самарской кирхи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Быть счастливым вопреки: ветеран СВО рассказал о жизни после ампутации ноги

13 ноября 2023 18:27
141
Сейчас Чингиз возвращается из госпиталя в Санкт-Петербурге, где проходил курс реабилитации. И вскоре приступает к протезированию спортивного модульного протеза. 

Житель Самарской области Чингиз А. находился в зоне СВО с первых ее дней, был неоднократно ранен, но всегда возвращался в строй. Пока во время выполнения специальных задач не подорвался на противопехотной мине. Это случай стал для мужчины роковым – врачам пришлось ампутировать ногу до колена.

Но Чингиз не отчаивается и называет свою травму не более, чем инцидентом. «Ведь жизнь продолжается, - говорит боец. - Нужно заботиться о семье: жене и двух дочках, продолжать заниматься спортом и воспитывать детей. Жизнь 100% имеет смысл, когда семья рядом. Никаких сомнений быть не может. Их поддержка – стимул».

Сейчас желания героя ограничены его физическими возможностями. Временный протез сковывает движения и не позволяет вести активный образ жизни, к которому привык мужчина.

Ветеран обратился в Самарский филиал Фонда «Защитники Отечества» за консультацией по выплатам, но рассказал и свою историю и скромно попросил при возможности помочь с беговым протезом. В самарском филиале сразу же начали искать пути решения вопроса.   

Спустя два месяца работы был сформирован пакет документов и подана заявка на помощь в Благотворительный фонд «Память поколений», который помогает ветеранам ВОВ и других боевых действий.

Еще через месяц ветерана поздравили с победой в конкурсе. В одном из ведущих российских предприятий в Москве для мужчины изготовят протез, который поможет ему комфортно заниматься любимыми увлечениями.

«Огромная благодарность Самарскому филиалу фонда «Защитники Отечества» и моему социальному координатору Александре. А также комплексному центру социального обслуживания! И всем причастным людям! Я счастлив!» - поблагодарил ветеран СВО Чингиз А.

Сейчас Чингиз возвращается из госпиталя в Санкт-Петербурге, где проходил курс реабилитации. И вскоре приступает к протезированию спортивного модульного протеза. 

 

Фото предоставлено пресс-службой ЦУР СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров поручил усилить контроль за дорожной ситуацией в связи с погодными условиями.
13 ноября 2023  15:59
Губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание Правительства
247
На Госуслугах появятся электронные студенческие
13 ноября 2023  13:33
На Госуслугах появятся электронные студенческие
264
В Самарской области установили экспериментальный режим по беспилотникам
13 ноября 2023  12:19
В Самарской области установили экспериментальный режим по беспилотникам
243
По данным синоптиков в предстоящие дни на территории Самарской области ожидается дождь
13 ноября 2023  09:40
По данным синоптиков в предстоящие дни на территории Самарской области ожидается дождь
225
Ночью и утром местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
11 ноября 2023  13:03
Ночью и утром местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
559
Весь список