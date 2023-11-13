Быть счастливым вопреки: ветеран СВО рассказал о жизни после ампутации ноги

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Житель Самарской области Чингиз А. находился в зоне СВО с первых ее дней, был неоднократно ранен, но всегда возвращался в строй. Пока во время выполнения специальных задач не подорвался на противопехотной мине. Это случай стал для мужчины роковым – врачам пришлось ампутировать ногу до колена.

Но Чингиз не отчаивается и называет свою травму не более, чем инцидентом. «Ведь жизнь продолжается, - говорит боец. - Нужно заботиться о семье: жене и двух дочках, продолжать заниматься спортом и воспитывать детей. Жизнь 100% имеет смысл, когда семья рядом. Никаких сомнений быть не может. Их поддержка – стимул».

Сейчас желания героя ограничены его физическими возможностями. Временный протез сковывает движения и не позволяет вести активный образ жизни, к которому привык мужчина.

Ветеран обратился в Самарский филиал Фонда «Защитники Отечества» за консультацией по выплатам, но рассказал и свою историю и скромно попросил при возможности помочь с беговым протезом. В самарском филиале сразу же начали искать пути решения вопроса.

Спустя два месяца работы был сформирован пакет документов и подана заявка на помощь в Благотворительный фонд «Память поколений», который помогает ветеранам ВОВ и других боевых действий.

Еще через месяц ветерана поздравили с победой в конкурсе. В одном из ведущих российских предприятий в Москве для мужчины изготовят протез, который поможет ему комфортно заниматься любимыми увлечениями.

«Огромная благодарность Самарскому филиалу фонда «Защитники Отечества» и моему социальному координатору Александре. А также комплексному центру социального обслуживания! И всем причастным людям! Я счастлив!» - поблагодарил ветеран СВО Чингиз А.

Сейчас Чингиз возвращается из госпиталя в Санкт-Петербурге, где проходил курс реабилитации. И вскоре приступает к протезированию спортивного модульного протеза.

Фото предоставлено пресс-службой ЦУР СО