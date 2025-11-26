«Бурлаки на Волге»: 26 тысяч человек увидели выставку одной картины в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости:
Выставка «Земля. Ветер. Огонь» объединит в себе более 90 произведений художников. Каждый из троих художников работает над своими полотнами в оригинальной, свойственной только ему манере.
В СОУНБ состоится открытие художественной выставки «Земля. Ветер. Огонь» арт-группы «Горынычи»
С 2007 года кузнечная артель «Вакула», расположенная в Новокуйбышевске, занимается производством художественной ковки. Мастера создают уникальные произведения из металла.
Господдержка помогает развивать кузнечное дело в Новокуйбышевске
Компания «Пенный берег» (часть группы «Полад») начала в Тольятти выпуск комплектов подушек для сидений автомобилей моделей Lada Vesta и Lada Aura. Годовой объём выпуска планируется на уровне до 150 тысяч комплектов.
В регионе запустили производство комплектующих для сидений Lada Vesta и Aura
В программе праздника гостей ждут интерактивные задания, где каждый сможет почувствовать себя учёным-палеонтологом и исследовать окаменелости древних обитателей края, увлекательные палеонтологические игры и викторины, творческие мастер-классы.
В музее им. П.В. Алабина состоится уникальный праздник «Плиозавру 20 лет»
Выпускница Самарского государственного медицинского университета приняла участие в программе «Земский доктор» и вернулась работать на свою малую родину - в село Красноармейское.
«Земский доктор»: врач-терапевт пополнила коллектив Красноармейской больницы
Своевременная и полная оплата потреблённых ресурсов – главное условие участия и вклад в развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Самары! 
«РКС-Самара» к Новому году проводят поощрительную акцию для добросовестных УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК
В Омске состоялись всероссийские соревнования по роллер-спорту в дисциплинах фристайла, закрывающие соревновательный сезон 2025 года.
Спортсмены из Самарской области стали лучшими на всероссийских соревнованиях по роллер-спорту
Она подведет промежуточные итоги года и расскажет о реализации нацпроектов, благоустройстве дворов, ремонте дорог, о подготовке к работе в условиях зимнего сезона и к новогодним праздникам, остановится на теме реставрации ОКН и обновления теплосетей.
Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко проведет прямой эфир с жителями
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.96
0.04
EUR 90.97
-0.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В музее им. П.В. Алабина состоится уникальный праздник «Плиозавру 20 лет»
Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко проведет прямой эфир с жителями
Союз художников Самары приглашает на предновогоднюю ярмарку
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Бурлаки на Волге»: 26 тысяч человек увидели выставку одной картины в Самаре

26 ноября 2025 14:57
129
Полотно только трижды покидало стены Русского музея для экспонирования, при этом самарская публика увидела его уже во второй раз.

В Самаре завершила свою работу выставка одной картины «Бурлаки на Волге». Полотно Ильи Репина из коллекции Русского музея Санкт-Петербурга находилось в стенах Самарского областного художественного музея в течение двух месяцев, и за это время его увидели 26 тысяч человек, из которых более 2 тысяч воспользовались своими Пушкинскими картами.

«Работа над созданием «Бурлаков на Волге» началась здесь, на Самарской земле, поэтому картина так особенно близка самарцам. Однако увидели ее за эти два месяца и многие гости нашего города – выставка стала одним из основных событий культурной программы Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». Еще раз благодарю за сотрудничество с Самарой генерального директора Русского музея Аллу Юрьевну Манилову. Уверен, это не последний визит «Бурлаков» на волжские берега», – сказал глава Самары Иван Носков.

Главной идеей выставки являлась презентация пути Ильи Репина к написанию одного из самых знаменитых его шедевров. В течение двух месяцев проходил цикл лекций, посвящённых Илье Репину, его спутникам и Самаре XIX века: о том, как Репин встретился с бурлаками и работал над «Бурлаками на Волге», каким он видел город и чем жила губернская Самара начала 1870-х, о товарище Репина по Академии художеств, путешественнике и художнике Евгении Макарове и др. Для школьников проходили тематические мастер-классы – например, создание акварельных скетчей и книжных закладок по мотивам бурлацких историй.

Кроме того, в рамках выставки директор музея Алла Шахматова и ее заместитель по научной работе Татьяна Петрова презентовали новое академическое издание – книгу «Бурлаки на Волге», включающую в себя воспоминания самого художника и историю создания знаменитого полотна. Теперь ее можно найти в сувенирной лавке музея.

Экспозиция была открыта в Самарском областном художественном музее в год 155-летия с момента начала работы художника над полотном и 35-летия со дня открытия дома-музея Репина в селе Ширяево. Полотно только трижды покидало стены Русского музея для экспонирования, при этом самарская публика увидела его уже во второй раз.

В числе более двух десятков тысяч человек, увидевших картину Ильи Репина, – воспитанники детских садов, школьники и студенты, учащиеся творческих объединений и представители предприятий областной столицы. 

В настоящее время картина «Бурлаки на Волге» вернулась в Санкт-Петербург и заняла свое место в стенах Русского музея.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В программе праздника гостей ждут интерактивные задания, где каждый сможет почувствовать себя учёным-палеонтологом и исследовать окаменелости древних обитателей края, увлекательные палеонтологические игры и викторины, творческие мастер-классы.
26 ноября 2025, 15:49
В музее им. П.В. Алабина состоится уникальный праздник «Плиозавру 20 лет»
В программе праздника гостей ждут интерактивные задания, где каждый сможет почувствовать себя учёным-палеонтологом и исследовать окаменелости древних... Культура
3
Своевременная и полная оплата потреблённых ресурсов – главное условие участия и вклад в развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Самары! 
26 ноября 2025, 15:34
«РКС-Самара» к Новому году проводят поощрительную акцию для добросовестных УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК
Своевременная и полная оплата потреблённых ресурсов – главное условие участия и вклад в развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Самары!  ЖКХ
90
В Омске состоялись всероссийские соревнования по роллер-спорту в дисциплинах фристайла, закрывающие соревновательный сезон 2025 года.
26 ноября 2025, 15:21
Спортсмены из Самарской области стали лучшими на всероссийских соревнованиях по роллер-спорту
В Омске состоялись всероссийские соревнования по роллер-спорту в дисциплинах фристайла, закрывающие соревновательный сезон 2025 года. Спорт
33
В центре внимания
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
26 ноября 2025  13:18
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
157
В Самаре маршрут автобуса №34 временно скорректировали
26 ноября 2025  11:02
В Самаре маршрут автобуса №34 временно скорректировали
204
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
25 ноября 2025  13:27
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
1478
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
25 ноября 2025  11:33
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
814
Сегодня прошло оперативное совещание под председательством Вячеслава Федорищева. Подведели итоги работ по ремонту автомобильных дорог на территории региона.
24 ноября 2025  22:01
В Самарской области в 2025 году отремонтировали более 500 км дорог
1498
Весь список