«Бурлаки на Волге»: 26 тысяч человек увидели выставку одной картины в Самаре

В Самаре завершила свою работу выставка одной картины «Бурлаки на Волге». Полотно Ильи Репина из коллекции Русского музея Санкт-Петербурга находилось в стенах Самарского областного художественного музея в течение двух месяцев, и за это время его увидели 26 тысяч человек, из которых более 2 тысяч воспользовались своими Пушкинскими картами.



«Работа над созданием «Бурлаков на Волге» началась здесь, на Самарской земле, поэтому картина так особенно близка самарцам. Однако увидели ее за эти два месяца и многие гости нашего города – выставка стала одним из основных событий культурной программы Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». Еще раз благодарю за сотрудничество с Самарой генерального директора Русского музея Аллу Юрьевну Манилову. Уверен, это не последний визит «Бурлаков» на волжские берега», – сказал глава Самары Иван Носков.



Главной идеей выставки являлась презентация пути Ильи Репина к написанию одного из самых знаменитых его шедевров. В течение двух месяцев проходил цикл лекций, посвящённых Илье Репину, его спутникам и Самаре XIX века: о том, как Репин встретился с бурлаками и работал над «Бурлаками на Волге», каким он видел город и чем жила губернская Самара начала 1870-х, о товарище Репина по Академии художеств, путешественнике и художнике Евгении Макарове и др. Для школьников проходили тематические мастер-классы – например, создание акварельных скетчей и книжных закладок по мотивам бурлацких историй.



Кроме того, в рамках выставки директор музея Алла Шахматова и ее заместитель по научной работе Татьяна Петрова презентовали новое академическое издание – книгу «Бурлаки на Волге», включающую в себя воспоминания самого художника и историю создания знаменитого полотна. Теперь ее можно найти в сувенирной лавке музея.



Экспозиция была открыта в Самарском областном художественном музее в год 155-летия с момента начала работы художника над полотном и 35-летия со дня открытия дома-музея Репина в селе Ширяево. Полотно только трижды покидало стены Русского музея для экспонирования, при этом самарская публика увидела его уже во второй раз.



В числе более двух десятков тысяч человек, увидевших картину Ильи Репина, – воспитанники детских садов, школьники и студенты, учащиеся творческих объединений и представители предприятий областной столицы.

В настоящее время картина «Бурлаки на Волге» вернулась в Санкт-Петербург и заняла свое место в стенах Русского музея.

Фото: пресс-служба администрации Самары