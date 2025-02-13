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Будущих самарских выпускникoв приглашaют в вузы МЧС России

13 февраля 2025 14:04
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Будущих самарских выпускникoв приглашaют в вузы МЧС России

Главное управление МЧС России по Самарской области приглашает учеников 11 классов в образовательные учреждения МЧС России на бюджетные места. Вас ждут:

АКАДЕМИЯ

Государственной противопожарной службы МЧС России (г. Москва)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Государственной противопожарной службы МЧС России имени Героя Российской Федерации генерала армии Е.Н. Зиничева (г. Санкт-Петербург)

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

Государственной противопожарной службы МЧС России (г. Екатеринбург)

ИВАНОВСКАЯ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ

Государственной противопожарной службы МЧС России (г. Иваново)

Категории поступающих: абитуриенты, имеющие среднее (полное) общее образование, либо имеющие диплом об окончании среднего профессионального и среднего специального образования, годные по состоянию здоровья, успешно сдавшие ЕГЭ по русскому языку, математике, физике.

Дополнительные вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно:

- математика (письменно);

- физическая подготовка (бег 100 метров, подтягивание на перекладине, кросс 3000 метров).

Возраст поступающих - не младше 17 лет.

Лицам, зачисленным на обучение в высшие учебные заведения МЧС России предоставляется денежное довольствие (оклад по занимаемой должности, оклад по званию) от 15 000 до 25 000 рублей, жилье в казарменном положении, форменное обмундирование. На период учебы и службы сотруднику предоставляется отсрочка от службы в Вооруженных силах Российской Федерации.

По окончании учебного заведения курсанту присваивается специальное звание «лейтенант внутренней службы». После отпуска по окончании вуза выпускник в обязательном порядке назначается на должность в подразделение МЧС России в Самарской области.

Профессиональный отбор кандидатов на обучение осуществляется Главным управлением МЧС России по Самарской области путем направления на медицинское и психофизиологическое обследование по месту жительства и в военно-врачебную комиссию в г. Самара.

Кандидаты также проходят повторное медицинское, психофизиологическое обследование непосредственно в вузе. Рекомендации по результатам обследований учитываются приемной комиссией при зачислении.

Период проведения вступительных испытаний – июль.

По всем организационным вопросам обращайтесь в отдел кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения Главного управления МЧС России по Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская 193, т. (846) 338-96-16, (846) 338-96-77.

Кандидаты, проживающие в других населенных пунктах региона, могут обращаться в подразделения надзорной деятельности и профилактической работы в районных центрах Самарской области.

Теги: МЧС

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