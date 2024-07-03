Большинство жителей Самары обоих полов считают важным, чтобы их партнер был финансово грамотным

Я нашел ошибку
Главные новости:
"РКС-Самара" снова спасли от затопления стоками дом на ул Свободы, но жильцов это ничему не учит
"РКС-Самара" снова спасли от затопления стоками дом на ул Свободы, но жильцов это ничему не учит
Предпринимателям Самарской области расскажут о федеральных и региональных инструментах льготного финансирования
Предпринимателям Самарской области расскажут о федеральных и региональных инструментах льготного финансирования
За дежурные сутки в Нефтегорске два раза выезжали на горение мусора
За дежурные сутки в Нефтегорске два раза выезжали на горение мусора
«Единая Россия» создала совет первичных отделений партии
«Единая Россия» создала совет первичных отделений партии
Спартакиада по настольным спортивным играм и концертная программа «Серебро в Село» пройдут в Хрящевке
Спартакиада по настольным спортивным играм и концертная программа «Серебро в Село» пройдут в Хрящевке
В Самаре женщины чаще верят в возможность дружбы между мужчиной и женщиной
В Самаре женщины чаще верят в возможность дружбы между мужчиной и женщиной
стоимость квадратного метра в новостройках Самары опустилась ниже 100 000 рублей
Стоимость квадратного метра в новостройках Самары опустилась ниже 100 000 рублей
96% самарцев считают себя приверженцами принципа постоянного образования
96% самарцев считают себя приверженцами принципа постоянного образования
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.99
0.69
EUR 93.69
-0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
6 июля в Музее Модерна в Самаре пройдет бесплатная выставка проекта Volga Classic
Музей Рязанова продолжает летнюю интерактивную программу для детей в Самаре
7 июля – приходите на фестиваль в Самаре всей семьей!
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Большинство жителей Самары обоих полов считают важным, чтобы их партнер был финансово грамотным

3 июля 2024 09:07
85
Большинство жителей Самары обоих полов считают важным, чтобы их партнер был финансово грамотным

Дейтинг-сервис Mamba совместно с финтех-компанией ЮMoney провел опрос и выяснил, насколько финансово грамотными себя считают самарцы, и важно ли им, чтобы вторая половинка умела управлять финансами. 

Как показал опрос среди самарцев*, мужчины считают себя более финансово грамотными, нежели женщины: 59% респондентов отметили, что контролируют свои траты, а 40% изредка могут совершить импульсивную покупку. В то же время почти половина (46%) женщин склонны совершать необдуманные покупки, и лишь 36% признались, что умеют управлять финансами. 

По данным аналитиков ЮMoney, женщины легче мужчин расстаются с деньгами. Об этом свидетельствует рост числа покупок в так называемых «женских» категориях, где число покупок растет как год к году, так и месяц к месяцу. В июне 2024 года, по сравнению с месяцем ранее, число покупок спа-услуг выросло на 62%, а по сравнению с июнем 2023 года — почти в 5 раз, оборот стал выше на 46%, чем в мае 2024 года, и почти в три раза, чем годом ранее. Число покупателей стало больше на 60%, чем в мае 2024 года, и в 3 раза больше, чем в июне 2023 года. Средний чек при этом стал меньше на 10%, чем в мае 2024 года, и на 40%, чем в июне 2023 года и составил 5 498 рубля. В категории «Одежда для женщин» рост числа покупок в июне по сравнению с маем составил 47%, оборот вырос на 41%, а число покупателей стало больше на 43%. Средний чек при этом не изменился и составил 9 939 рублей. 

Мужчины активнее, чем женщины, тратят деньги на хобби. В июне 2024 года по сравнению с маем число покупок товаров для охоты и рыбалки выросло на 53%, оборот стал выше на 30%, а плательщиков — на 45%, средний чек при этом снизился на 15% и составил 11 572 рубля. В категории «Автозапчасти» рост еще меньше: число покупок выросло на 11% по сравнению с маем, оборот стал выше на 27%, а плательщиков стало больше на 15%. Средний чек при этом вырос на 14% и составил 7 706  рублей. 

При этом абсолютному большинству самарцев — 81% женщин и 56% мужчин крайне важно, чтобы их партнер был финансово грамотным. Под финансовой неграмотностью мужчины и женщины понимают практически одно и то же — неумение планировать бюджет (67%), склонность брать кредиты на ненужные вещи (53%), отсутствие накоплений (40%) и наличие больших долгов (38%).

67% самарцев важно знать о финансовом положении друг друга, причем женщины в 1,5 раза чаще убеждены, что это важно обозначить с самого начала знакомства. Почти половина опрошенных самарок считают, что мужчина должен финансово вкладываться в отношения в начале знакомства, в то время как только 8% мужчин готовы быть щедрыми в начале отношений, а большинство (69%) считают разумными умеренные траты. 

Разное отношение к финансам при построении отношений куда критичнее для женщин — лишь 24% жительниц Самары готовы на отношения с мужчиной, у которого иной взгляд на планирование бюджета. Если говорить о мужчинах, то 42% готовы вступать в отношения с женщиной, даже если у нее «неправильное» отношение к финансам. 

Жители Самары обоих полов в одинаковом соотношении уверены, что женщины не должны решать главные денежные вопросы в паре: 78% женщин готовы принимать такие решения исключительно совместно со своим партнером, еще 15% полностью доверяются противоположному полу. Почти 70% мужчин также стараются распределять финансы вместе со своей женщиной, но четверть все же считают, что вопрос денег — исключительно мужской.

Каждый пятый мужчина считает себя очень экономным человеком. Почти треть мужчин честно признаются, что если девушка будет много тратить, то они отнесутся к этому негативно. А вот экономные женщины большинству (42%) самарцев нравятся куда больше — ведь, по их словам, они сами такие же. У женщин же мнение прямо противоположное: 82% плохо отнесутся к мужчине, склонному экономить. Да и к чрезмерным тратам мужчины большинство (36%) женщин отнесутся спокойно.

Что интересно, мужчины и женщины по-разному видят жадность в людях. Для 63% мужчин жадная женщина — это та, которая пытается полностью жить за счет партнера, в то время как для 55% женщин мужская жадность заключается в отсутствии желания тратиться на подарки. 

*в опросе дейтинг-сервиса Mamba и сервиса электронных платежей ЮMoney приняли участие 6000 пользователей Рунета старше 18 лет из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре женщины чаще верят в возможность дружбы между мужчиной и женщиной
03 июля 2024, 10:10
В Самаре женщины чаще верят в возможность дружбы между мужчиной и женщиной
О наличии друзей среди мужчин рассказали 66% женщин. Общество
64
96% самарцев считают себя приверженцами принципа постоянного образования
03 июля 2024, 09:56
96% самарцев считают себя приверженцами принципа постоянного образования
Большинство (62%) самарцев готовы инвестировать в дополнительное образование. Образование
30
Спорт, музыка, рисование, чтение, hand-made — самые популярные хобби самарцев
02 июля 2024, 13:44
Спорт, музыка, рисование, чтение, hand-made — самые популярные хобби самарцев
В топ-3 наиболее популярных увлечений водителей, конечно, авто- и мототехника. Общество
490
В центре внимания
В Самаре на Мориса Тореза появится еще одна автобусная остановка
2 июля 2024  11:03
В Самаре на Мориса Тореза появится еще одна автобусная остановка
372
В Самаре открылись дополнительные пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО Губернатора Самарской области
2 июля 2024  10:51
В Самаре открылись дополнительные пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО Губернатора Самарской области
535
В Самаре пройдет фестиваль «На Грушинской волне»
2 июля 2024  09:59
В Самаре пройдет фестиваль «На Грушинской волне»
327
7 июля – приходите на фестиваль в Самаре всей семьей!
1 июля 2024  13:45
7 июля – приходите на фестиваль в Самаре всей семьей!
521
В Самаре сформируют первоочередной список ценных объектов для реконструкции и передачи инвесторам
1 июля 2024  11:33
В Самаре сформируют первоочередной список ценных объектов для реконструкции и передачи инвесторам
575
Весь список