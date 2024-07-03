Большинство жителей Самары обоих полов считают важным, чтобы их партнер был финансово грамотным

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Дейтинг-сервис Mamba совместно с финтех-компанией ЮMoney провел опрос и выяснил, насколько финансово грамотными себя считают самарцы, и важно ли им, чтобы вторая половинка умела управлять финансами.

Как показал опрос среди самарцев*, мужчины считают себя более финансово грамотными, нежели женщины: 59% респондентов отметили, что контролируют свои траты, а 40% изредка могут совершить импульсивную покупку. В то же время почти половина (46%) женщин склонны совершать необдуманные покупки, и лишь 36% признались, что умеют управлять финансами.

По данным аналитиков ЮMoney, женщины легче мужчин расстаются с деньгами. Об этом свидетельствует рост числа покупок в так называемых «женских» категориях, где число покупок растет как год к году, так и месяц к месяцу. В июне 2024 года, по сравнению с месяцем ранее, число покупок спа-услуг выросло на 62%, а по сравнению с июнем 2023 года — почти в 5 раз, оборот стал выше на 46%, чем в мае 2024 года, и почти в три раза, чем годом ранее. Число покупателей стало больше на 60%, чем в мае 2024 года, и в 3 раза больше, чем в июне 2023 года. Средний чек при этом стал меньше на 10%, чем в мае 2024 года, и на 40%, чем в июне 2023 года и составил 5 498 рубля. В категории «Одежда для женщин» рост числа покупок в июне по сравнению с маем составил 47%, оборот вырос на 41%, а число покупателей стало больше на 43%. Средний чек при этом не изменился и составил 9 939 рублей.

Мужчины активнее, чем женщины, тратят деньги на хобби. В июне 2024 года по сравнению с маем число покупок товаров для охоты и рыбалки выросло на 53%, оборот стал выше на 30%, а плательщиков — на 45%, средний чек при этом снизился на 15% и составил 11 572 рубля. В категории «Автозапчасти» рост еще меньше: число покупок выросло на 11% по сравнению с маем, оборот стал выше на 27%, а плательщиков стало больше на 15%. Средний чек при этом вырос на 14% и составил 7 706 рублей.

При этом абсолютному большинству самарцев — 81% женщин и 56% мужчин крайне важно, чтобы их партнер был финансово грамотным. Под финансовой неграмотностью мужчины и женщины понимают практически одно и то же — неумение планировать бюджет (67%), склонность брать кредиты на ненужные вещи (53%), отсутствие накоплений (40%) и наличие больших долгов (38%).

67% самарцев важно знать о финансовом положении друг друга, причем женщины в 1,5 раза чаще убеждены, что это важно обозначить с самого начала знакомства. Почти половина опрошенных самарок считают, что мужчина должен финансово вкладываться в отношения в начале знакомства, в то время как только 8% мужчин готовы быть щедрыми в начале отношений, а большинство (69%) считают разумными умеренные траты.

Разное отношение к финансам при построении отношений куда критичнее для женщин — лишь 24% жительниц Самары готовы на отношения с мужчиной, у которого иной взгляд на планирование бюджета. Если говорить о мужчинах, то 42% готовы вступать в отношения с женщиной, даже если у нее «неправильное» отношение к финансам.

Жители Самары обоих полов в одинаковом соотношении уверены, что женщины не должны решать главные денежные вопросы в паре: 78% женщин готовы принимать такие решения исключительно совместно со своим партнером, еще 15% полностью доверяются противоположному полу. Почти 70% мужчин также стараются распределять финансы вместе со своей женщиной, но четверть все же считают, что вопрос денег — исключительно мужской.

Каждый пятый мужчина считает себя очень экономным человеком. Почти треть мужчин честно признаются, что если девушка будет много тратить, то они отнесутся к этому негативно. А вот экономные женщины большинству (42%) самарцев нравятся куда больше — ведь, по их словам, они сами такие же. У женщин же мнение прямо противоположное: 82% плохо отнесутся к мужчине, склонному экономить. Да и к чрезмерным тратам мужчины большинство (36%) женщин отнесутся спокойно.

Что интересно, мужчины и женщины по-разному видят жадность в людях. Для 63% мужчин жадная женщина — это та, которая пытается полностью жить за счет партнера, в то время как для 55% женщин мужская жадность заключается в отсутствии желания тратиться на подарки.

*в опросе дейтинг-сервиса Mamba и сервиса электронных платежей ЮMoney приняли участие 6000 пользователей Рунета старше 18 лет из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России