Большинство российских мам в декрете планируют сменить профессию

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Образовательная платформа GeekBrains изучила востребованность цифровых специальностей среди молодых мам. В исследовании приняли участие более 25 тысяч респонденток.

Большинство опрошенных женщин (42%) хотели бы получать дополнительное образование, чтобы освоить новую профессию или поменять работу, 21% найти дополнительный источник дохода, подработку, а 17% начать заниматься фрилансом.

«По результатам исследования мы видим, что женщины уже не стремятся как можно дольше быть в отпуске по уходу за ребенком, а хотят использовать этот карьерный перерыв для рестарта своей профессиональной деятельности или совершенствования навыков. Такие мамы выходят на работу после декрета более опытными и ценными сотрудниками», – комментирует генеральный директор образовательной платформы GeekBrains Александр Волчек.

Однако молодые мамы готовы тратить значительно меньше средств на свое образование по сравнению с работающими россиянами. Более половины респонденток (54%) выбрали ответ до 50 тысяч рублей в год. Еще 9% россиянок выразили готовность тратить от 50 до 100 тысяч рублей.

У большинства молодых мам (37%) текущий ежемесячный доход составляет менее 30 тысяч рублей, 27% ответили, что вообще ничего не зарабатывают, 20% зарабатывают от 30 тысяч до 60 тысяч рублей, 10% от 60 тысяч до 100 тысяч рублей, 5% от 100 тысяч до 300 тысяч рублей и менее 1% зарабатывают более 300 тысяч рублей.

ТОП-5 самых востребованных цифровых профессий среди молодых мам:

SMM-менеджер,

дизайнер,

маркетолог,

специалист по настройке рекламы в интернете,

автор контента.

Большинство респонденток (74%) предпочитает дистанционный формат обучения, гибридное обучение близко 18% опрошенных молодых мам. Только 8% опрошенных отдают предпочтением офлайн-образованию.