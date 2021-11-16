Большинство российских мам в декрете планируют сменить профессию

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольяттинском госуниверситете, вузе-участнике НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», создали «растущий» эндопротез
В Тольяттинском госуниверситете, вузе-участнике НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», создали «растущий» эндопротез
Юнармейцы отряда «Набат» развернули копию Знамени Победы и прошли перед ним торжественным маршем, как на Параде Победы.
Воевал за Украину: В Самарской области юнармейцы поздравили фронтовика с 95-летним юбилеем
Федеральное сетевое агентство ФРГ пришло к выводу, что сертификация Nord Stream 2 может рассматриваться лишь в случае, если оператор имеет правовую форму в соответствии с германским правом.
Германия приостановила сертификацию оператора "Северного потока - 2"
Начинается важнейший второй этап — обработка данных, устранение дублирования и точный подсчет результатов. 
14 ноября завершился первый этап Всероссийской переписи населения
В Самарском политехе, вузе-участнике НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» разработали оригинальные филаменты
В Самарском политехе, вузе-участнике НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» разработали оригинальные филаменты
Тольятинский водитель сбил пешехода, когда тот шел на зеленый свет
Тольятинский водитель сбил пешехода, когда тот шел на зеленый свет
Две самарские сотрудницы Почты России получили звание «Мастер связи»
Две самарские сотрудницы Почты России получили звание «Мастер связи»
Количество заявок на оформление Карты жителя Самарской области превысило 6000
Количество заявок на оформление Карты жителя Самарской области превысило 6 тысяч
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.27
0.46
EUR 82.77
0.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Школьники региона принимают участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»
Самарцев пригласили присоединиться к песенному флешмобу «Синий платочек»
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Большинство российских мам в декрете планируют сменить профессию

16 ноября 2021 13:26
143
Большинство российских мам в декрете планируют сменить профессию

Образовательная платформа GeekBrains изучила востребованность цифровых специальностей среди молодых мам. В исследовании приняли участие более 25 тысяч респонденток.

Большинство опрошенных женщин (42%) хотели бы получать дополнительное образование, чтобы освоить новую профессию или поменять работу, 21% найти дополнительный источник дохода, подработку, а 17% начать заниматься фрилансом. 

«По результатам исследования мы видим, что женщины уже не стремятся как можно дольше быть в отпуске по уходу за ребенком, а хотят использовать этот карьерный перерыв для рестарта своей профессиональной деятельности или совершенствования навыков. Такие мамы выходят на работу после декрета более опытными и ценными сотрудниками», – комментирует генеральный директор образовательной платформы GeekBrains Александр Волчек.

Однако молодые мамы готовы тратить значительно меньше средств на свое образование по сравнению с работающими россиянами. Более половины респонденток (54%) выбрали ответ до 50 тысяч рублей в год. Еще 9% россиянок выразили готовность тратить от 50 до 100 тысяч рублей.

У большинства молодых мам (37%) текущий ежемесячный доход составляет менее 30 тысяч рублей, 27% ответили, что вообще ничего не зарабатывают, 20% зарабатывают от 30 тысяч до 60 тысяч рублей, 10% от 60 тысяч до 100 тысяч рублей, 5% от 100 тысяч до 300 тысяч рублей и менее 1% зарабатывают более 300 тысяч рублей. 

ТОП-5 самых востребованных цифровых профессий среди молодых мам:

  • SMM-менеджер,

  • дизайнер,

  • маркетолог,

  • специалист по настройке рекламы в интернете,

  • автор контента.

Большинство респонденток (74%) предпочитает дистанционный формат обучения, гибридное обучение близко 18% опрошенных молодых мам. Только 8% опрошенных отдают предпочтением офлайн-образованию. 

 

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Более 60% жителей Самарской области заявили об улучшении качества дорог в последние годы
16 ноября 2021, 09:37
Более 60% жителей Самарской области заявили об улучшении качества дорог в последние годы
В среднем дороги в Самарской области заработали 2,8 балла из пяти. Транспорт
207
36% самарцев водили машину нетрезвыми
16 ноября 2021, 09:27
36% самарцев водили машину нетрезвыми
В последние годы в России регулярно ужесточают наказание за «пьяную» езду. Общество
204
94% жителей Самарской области продолжали работать в нерабочие дни
15 ноября 2021, 13:54
94% жителей Самарской области продолжали работать в нерабочие дни
53% жителей Самарской области не получили никаких объяснений от работодателей по поводу распоряжения выйти на работу в период локдауна. Экономика
575
В центре внимания
Количество заявок на оформление Карты жителя Самарской области превысило 6000
16 ноября 2021  13:43
Количество заявок на оформление Карты жителя Самарской области превысило 6 тысяч
119
В Самаре 17 и 19 ноября 2021 года будут распределять свободные места в детских садах
16 ноября 2021  12:50
В Самаре 17 и 19 ноября 2021 года будут распределять свободные места в детских садах
133
23 ноября будет работать пункт вакцинации в Самарской областной универсальной научной библиотеке
16 ноября 2021  12:29
23 ноября будет работать пункт вакцинации в Самарской областной универсальной научной библиотеке
169
Дмитрий Азаров принимает участие в международном форуме «Транспорт России-2021»
16 ноября 2021  11:50
Дмитрий Азаров принимает участие в международном форуме «Транспорт России-2021»
193
Дмитрий Азаров потребовал от глав городов обеспечить своевременный ввод социально значимых объектов
16 ноября 2021  11:12
Дмитрий Азаров потребовал от глав городов обеспечить своевременный ввод социально значимых объектов
185
Весь список