Большинство регионов Поволжья попали в рейтинг перспективности трудоустройства среди российских субъектов

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Аналитики hh.ru представляют Рейтинг регионов страны по перспективности трудоустройства в начале 2024 года. В дальнейшем Рейтинг регионов будет обновляться ежеквартально.

Лидером Рейтинга регионов по перспективности трудоустройства в начале 2024 года стала Республика Татарстан, набравшая 77,42 балла. На одну активную вакансию в регионе приходится 3,3 резюме (по РФ в целом конкуренция за рабочие места чуть выше - 3,5). Медиана предлагаемой зарплаты составляет 59 600 рублей, при этом прожиточный минимум для трудоспособного населения – 14 317 рублей. Среди соискателей региона 79% в своих резюме отмечают, что однозначно не готовы к переезду и только 1%, наоборот, хотели бы уехать из Татарстана.

Также в топ-10 регионов по перспективности трудоустройства с небольшим отрывом друг от друга вошли Ямало-Ненецкий АО (74,77 балла), Рязанская область (74,63), Свердловская область (74,43), Республика Башкортостан (74,40), Еврейская АО (74,36), Ленинградская область (74,20), Липецкая область (73,97), Амурская область (73,94) и Московская область (73,90).

Примечательно, что Москва оказалась только на 65 месте (68,19 балла). Столь низкая позиция объясняется более высокой, чем по стране в целом, конкуренцией за рабочие места (4,8 резюме на вакансию), а также низким соотношением медианной заработной платы к прожиточному минимуму (84 400 рублей к 25 879 рублей).

Между тем сразу ряд регионов ПФО попали в рейтинг регионов по перспективности трудоустройства. Так, кроме Татарстана, обогнав Москву, на 28 месте оказались Чувашская Республика, на 33 месте -Удмуртская Республика, на 37 месте – Мордовская Республика, на 46 месте – Республика Марий Эл, на 48 – Ульяновская область, на 52 – Самарская область, на 59 – Оренбургская область.

«Регионов с избытком трудовых ресурсов на сегодняшний день нет, кадровый голод является общей проблемой для всей страны. И если раньше за персонал боролись отдельные компании, то сегодня борьба за кадры вышла на новый уровень – на уровень субъектов федерации. Региональные органы власти совместно с бизнесом начинают работать над имиджем и HR-брендом территорий, чтобы удержать местных жителей от переезда и привлечь к себе людей из других субъектов. Это очень важный шаг, который способствует появлению новых центров притяжения квалифицированного персонала. На рынке представлено множество вакансий, предлагающих работу вахтовым методом или релокацию, однако готовность соискателя откликнуться на такое предложение зависит не только от условий, которые предлагает работодатель, но и от условий жизни в регионе», - отмечает Александр Ильин, аналитик hh.ru и автор методологии рейтинга.

В основу методологии Рейтинга регионов по перспективности трудоустройства легли шесть ключевых параметров:

hh.индекс - соотношение количества резюме к количеству вакансий на рынке;

медианная предлагаемая зарплата;

прожиточный минимум для трудоспособного населения по данным Росстат;

доля резюме со статусом «Не готов к переезду» по данным hh.ru;

доля резюме со статусом «Хочу переехать» по данным hh.ru;

уровень безработицы по наиболее актуальным данным Росстат на момент исследования.

Также в качестве вспомогательных показателей взяты:

hh.индекс по региону, поделённый на hh.индекс по РФ;

медианная предлагаемая зарплата, поделённая на прожиточный минимум.

Каждый показатель имеет свой вес, который влияет на итоговый балл региона. Так, нормированный показатель на основе отношения медианной зарплаты к прожиточному минимуму составляет 30% в итоговом балле, нормированный показатель на основе отношения hh.индекса по региону к hh.индексу по РФ – 20%, «перевёрнутый» уровень безработицы (чем он выше, тем должен быть ниже рейтинг региона) – еще 20%, а доля резюме со статусом готовности к переезду «не готовы к переезду» (без изменений) – 15%, «перевёрнутая» доля резюме со статусом готовности к переезду «хочу переехать» (чем выше доля, тем должен быть ниже рейтинг региона) – еще 15%.