Больше трети самарцев готовы купить квартиру для сдачи в аренду

Я нашел ошибку
Главные новости:
Жителей Самарской области приглашают на Гранд-финал Международной премии улиц «КАРДО» VIII
Жителей Самарской области приглашают на Гранд-финал Международной премии улиц «КАРДО» VIII
в селе Муранка Шигонского района горело сено в тюках
В селе Муранка Шигонского района горело сено в тюках
На минувшей неделе снизилось количество жалоб на вывоз мусора от самарцев 16%
На минувшей неделе снизилось количество жалоб на вывоз мусора от самарцев 16%
В Новокуйбышевске директор фирмы сдал арестованный объект недвижимости в аренду
В Новокуйбышевске директор фирмы сдал арестованный объект недвижимости в аренду
В Самаре мотоцикл врезался в Peugeot
В Самаре мотоцикл врезался в Peugeot
в Самаре срок активности объявлений о продаже готовых квартир сокращается, а скидки растут
В Самаре срок активности объявлений о продаже готовых квартир сокращается, а скидки растут
Общественный совет при Управлении МВД России в Самаре организовал экскурсию в легендарный бункер Сталина для семей полицейских
Общественный совет при Управлении МВД России в Самаре организовал экскурсию в легендарный бункер Сталина для семей полицейских
В региональном управлении Росгвардии подведены полугодовые итоги работы отдела госконтроля
В региональном управлении Росгвардии подведены полугодовые итоги работы отдела госконтроля
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.58
0.03
EUR 93.21
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет мини-фестиваль для детей «Каникулы в Заварке»
В самарском Сквере Эльдара Рязанова состоится шахматный турнир
В Самаре в Сквере Рязанова пройдет игровая программа «Часики от мастера Соломона»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Больше трети самарцев готовы купить квартиру для сдачи в аренду

29 июля 2025 09:19
130
Больше трети самарцев готовы купить квартиру для сдачи в аренду

Самарцы после 39 лет реже верят в доходность аренды. 

Компания Level Group провела исследование, чтобы узнать, как много самарцев рассматривают покупку недвижимости для сдачи в аренду и как стратегии такого инвестирования в недвижимость отличаются в зависимости от возраста. Согласно опросу, 43% самарцев готовы рассматривать покупку недвижимости для сдачи в аренду, при этом мотивы и предпочтения в выборе жилья сильно различаются в зависимости от возраста. Выяснилось, что мнение жителей Самары в возрасте от 18 до 28 лет насчет посуточной аренды полярное: 39% видят в ней источник дополнительного дохода, а 11% считают, что это совсем невыгодно. Самарцы в возрасте от 29 до 38 лет настроены более скептически, четверть из них считает посуточную аренду невыгодной при текущих ставках, но при этом 23% готовы рассмотреть ее как источник доп дохода. Среди самарцев в возрасте от 39 до 45 лет каждый пятый (20%) заинтересован в таком формате заработка, но 31% уверены, что при текущих ставках это не окупится.

Интересно, что долгосрочная аренда в целом популярнее посуточной во всех возрастных группах, однако с возрастом скептиков становится больше. Так, среди самарцев в возрасте от 18 до 38 лет 25% готовы сдавать жилье на длительный срок, чтобы получать дополнительный доход и 19%, чтобы совсем не работать. Однако люди в возрасте от 39 лет чаще, чем другие считают невыгодным сдавать квартиру и в посуточную, и в долгосрочную аренду (25%).

“По данным экспертов, рынок посуточной аренды жилья вырос за год на 37% год к году. Рост происходит как за счет увеличения туристических потоков внутри страны, так и за счет потенциально более высокой доходности, чем при долгосрочной аренде. Однако не все квартиры подходят под этот формат аренды. Исследование подтверждает, что молодые инвесторы, нацеленные на посуточную аренду, чаще выбирают квартиры в хорошей локации, ориентируясь на удобство потенциальных арендаторов. Не менее важны также хороший район и развитая инфраструктура. А вот хороший вид из окна и высокий этаж могут быть не столь важными факторами при выборе квартиры для краткосрочной аренды, но при этом могут повлиять на стоимость, снизив или увеличив ее до 3%” — комментирует пресс-служба Level Group.

Любопытно, что критерии выбора жилья для сдачи в аренду сильно зависят от возраста. Молодым людям от 18 до 28 лет чаще важны хороший и свежий ремонт (33%), близость к метро (28%) и относительно низкую стоимость (28%). Самарцы в возрасте от 29 до 38 лет считают самым важным критерием стоимость квартиры (40%), затем ремонт (27%) и транспортную доступность (22%). В возрасте от 39 до 45 лет еще более важной становится стоимость (42%), затем близость к метро (26%) и ремонт (27%). Интересно, что парковки, зелень и вид из окна менее значимы для всех возрастных  групп.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцы рассказали, из-за чего испытывают стресс на работе
29 июля 2025, 11:12
Самарцы рассказали, из-за чего испытывают стресс на работе
Горожан раздражают нечетко сформулированные задачи, высокая нагрузка и отсутствие организованности на работе (по 5%). Общество
139
Каждый четвертый самарчанин готов сделать предложение после курортного романа
29 июля 2025, 09:48
Каждый четвертый самарчанин готов сделать предложение после курортного романа
Отпуск для многих самарцев — это не только отдых от работы, но и время новых романтических историй. Общество
130
Каждый второй самарец против привязки семейной ипотеки к прописке
28 июля 2025, 10:22
Каждый второй самарец против привязки семейной ипотеки к прописке
Мужчины поддерживают реформу чаще женщин. Общество
268
В центре внимания
Благотворительный забег «Достигая цели» пройдет на площади Куйбышева в Самаре
29 июля 2025  11:41
Благотворительный забег «Достигая цели» пройдет на площади Куйбышева в Самаре
117
В Самаре на 60% выполнен план ремонта подъездных путей к учреждениям соцсферы
29 июля 2025  10:01
В Самаре на 60% выполнен план ремонта подъездных путей к учреждениям соцсферы
145
Иван Носков: «В Самаре есть все условия для развития парусного спорта»
28 июля 2025  14:01
Иван Носков: «В Самаре есть все условия для развития парусного спорта»
348
Вячеслав Федорищев поздравил офицеров, мичманов, матросов и ветеранов ВМФ с Днем Военно-Морского Флота России
27 июля 2025  10:24
Вячеслав Федорищев поздравил офицеров, мичманов, матросов и ветеранов ВМФ с Днем Военно-Морского Флота России
652
Вячеслав Федорищев поздравил работников торговли Самарской области
26 июля 2025  09:45
Вячеслав Федорищев поздравил работников торговли Самарской области
749
Весь список