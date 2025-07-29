Больше трети самарцев готовы купить квартиру для сдачи в аренду

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Самарцы после 39 лет реже верят в доходность аренды.

Компания Level Group провела исследование, чтобы узнать, как много самарцев рассматривают покупку недвижимости для сдачи в аренду и как стратегии такого инвестирования в недвижимость отличаются в зависимости от возраста. Согласно опросу, 43% самарцев готовы рассматривать покупку недвижимости для сдачи в аренду, при этом мотивы и предпочтения в выборе жилья сильно различаются в зависимости от возраста. Выяснилось, что мнение жителей Самары в возрасте от 18 до 28 лет насчет посуточной аренды полярное: 39% видят в ней источник дополнительного дохода, а 11% считают, что это совсем невыгодно. Самарцы в возрасте от 29 до 38 лет настроены более скептически, четверть из них считает посуточную аренду невыгодной при текущих ставках, но при этом 23% готовы рассмотреть ее как источник доп дохода. Среди самарцев в возрасте от 39 до 45 лет каждый пятый (20%) заинтересован в таком формате заработка, но 31% уверены, что при текущих ставках это не окупится.

Интересно, что долгосрочная аренда в целом популярнее посуточной во всех возрастных группах, однако с возрастом скептиков становится больше. Так, среди самарцев в возрасте от 18 до 38 лет 25% готовы сдавать жилье на длительный срок, чтобы получать дополнительный доход и 19%, чтобы совсем не работать. Однако люди в возрасте от 39 лет чаще, чем другие считают невыгодным сдавать квартиру и в посуточную, и в долгосрочную аренду (25%).

“По данным экспертов, рынок посуточной аренды жилья вырос за год на 37% год к году. Рост происходит как за счет увеличения туристических потоков внутри страны, так и за счет потенциально более высокой доходности, чем при долгосрочной аренде. Однако не все квартиры подходят под этот формат аренды. Исследование подтверждает, что молодые инвесторы, нацеленные на посуточную аренду, чаще выбирают квартиры в хорошей локации, ориентируясь на удобство потенциальных арендаторов. Не менее важны также хороший район и развитая инфраструктура. А вот хороший вид из окна и высокий этаж могут быть не столь важными факторами при выборе квартиры для краткосрочной аренды, но при этом могут повлиять на стоимость, снизив или увеличив ее до 3%” — комментирует пресс-служба Level Group.

Любопытно, что критерии выбора жилья для сдачи в аренду сильно зависят от возраста. Молодым людям от 18 до 28 лет чаще важны хороший и свежий ремонт (33%), близость к метро (28%) и относительно низкую стоимость (28%). Самарцы в возрасте от 29 до 38 лет считают самым важным критерием стоимость квартиры (40%), затем ремонт (27%) и транспортную доступность (22%). В возрасте от 39 до 45 лет еще более важной становится стоимость (42%), затем близость к метро (26%) и ремонт (27%). Интересно, что парковки, зелень и вид из окна менее значимы для всех возрастных групп.