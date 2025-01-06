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Больше трети россиян уже запланировали свой отпуск на 2025 год

6 января 2025 13:42
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больше трети россиян уже запланировали свой отпуск на 2025 год

Эксперты Авито Рекламы и Авито Работы опросили более 7 000 работающих россиян, чтобы узнать, какой месяц в 2025 году они предпочитают для проведения отпуска и какие факторы учитывают при выборе. Согласно результатам опроса, 39% респондентов уже точно определились с планами на отпуск, а треть (33%) опрошенных еще не выбрали даты для отдыха. При планировании отдыха 20% россиян ориентируются на рекламные предложения туроператоров, авиакомпаний и отелей на сайтах объявлений и маркетплейсах.

В среднем в качестве самого долгого отпуска в 2025 году россияне планируют отдых на 20 дней. 32% опрошенных собираются взять отпуск на 11-14 дней, а 27% — сразу на 3 недели или месяц (21-30 дней). Почти каждый шестой (16%) респондент собирается использовать все накопившиеся дни планового отпуска и за раз отдыхать более 1 месяца. Ещё 14% планируют в 2025 году взять длинный отпуск на 15-21 день, а короткие отпуска менее 10 дней предпочитают 11%.

При заполнении графика на 2025 год многие россияне предпочли взять отпуск в летние месяцы. В топ самых популярных месяцев вошли июль (35%), август (31%) и июнь (23%). Четвертое место занял «бархатный сезон» — сентябрь, который отметили 16% опрошенных. Продлить отдых в майские праздники 2025 года собираются 13% россиян. 

При планировании отпуска россияне ориентируются на несколько факторов. В первую очередь респонденты сверяются с общим графиком отпусков на работе (33%). Вторым важным критерием является совпадение с отпусками родственников или друзей (25%), а третьим — наличие личных или семейных событий, например, свадеб или дней рождения (24%). Погодные условия влияют на планирование отпуска 23% опрошенных, а выгоду отпуска в конкретный период в соответствии с календарем рабочих дней рассчитывают 16%. Также россияне при выборе времени для отпуска учитывают доступность билетов и цен на транспорт (15%), сезонность и туристический поток (14%), нагрузку на работе (14%) и каникулы у своих детей (13%). Еще 5% специалистов при планировании отпуска вдохновляются предложениями от туроператоров, авиакомпаний и отелей.

Информация о предложениях туроператоров, авиакомпаний и отелей чаще всего поступает от рекомендаций родственников, коллег и друзей — 39% опрошенных доверяют этому источнику. Также немаловажную роль играют классифайды (или сайты с объявлениями) и маркетплейсы (20%) — пятая часть респондентов при планировании отпуска опираются на рекламу, размещенную на этих платформах.

Основными причинами, по которым работающие россияне могут отложить запланированный отпуск, являются семейные обстоятельства (37%) и финансовые трудности (28%). На третьем месте — проблемы со здоровьем или физическим состоянием (24%), а также рабочие обстоятельства, такие как необходимость завершить важный проект или отсутствие замены (24%). Некоторые россияне также предпочитают подождать более удобного времени для отдыха (16%), в то время как изменение планов (например, отмена рейса) становится причиной откладывания отпуска только для 12% респондентов. Лишь 4% опрошенных указывают на отсутствие подходящей компании для отпуска в качестве весомой причины для его переноса, а 14% утверждают, что никогда не откладывают отпуск при любых обстоятельствах.

Теги: Опрос

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