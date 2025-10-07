Я нашел ошибку
Предоставление собственного жилья после освобождения даёт человеку не только крышу над головой, но и уверенность, стабильность, а главное — надежду на достойное будущее.
Сотрудники исправительного центра №3 УФСИН СО помогли осуждённой получить жильё
Она будет предназначена для круглогодичного содержания улично-дорожной сети и общественных пространств. 
Самара приобретет в лизинг 16 единиц спецтехники для уборки города
Задача нацпроекта - не только обеспечить качественное дорожное покрытие, но и сделать дороги более безопасными для пешеходов и автомобилистов.
Жителям губернии предлагают выбрать самые эффективные меры для снижения аварийности на дорогах
Будьте внимательны и осторожны!
С 8 по 14 октября в губернии сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Легендарное полотно Ильи Репина из собрания Государственного Русского музея за последние 45 лет выезжало лишь дважды.
Почти 6 тысяч человек посетили выставку знаменитой картины Репина «Бурлаки на Волге»
Локомотивные бригады  электропоездов КбшЖД проходят специальное обучение рекуперативному торможению.
С начала года локомотивные бригады депо Безымянка в Самаре вернули в контактную сеть 355 тыс. кВт/ч электроэнергии
По итогам отбора более 300 студентов выйдут в очный этап и поборются за звание лучших в своих номинациях.
Определены финалисты заявочного этапа регионального конкурса «Студент года 2025» 
Слёт «Никто не забыт» — это не только соревнование, но и объединяющее пространство для поисковых отрядов.
Самарская область заняла 4-е место на окружном Слёте поисковых отрядов ПФО
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
Начальник ГУ МВД СО поздравил сотрудников с Днём образования уголовного розыска в системе МВД РФ
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Больше половины самарцев периодически испытывают страх и тревогу от того, что забыли выключить воду или утюг

7 октября 2025 10:23
167
больше половины самарцев периодически испытывают страх и тревогу от того, что забыли выключить воду или утюг

Девелопер Level Group совместно со страховой компанией «Ренессанс Страхование» провели исследование о бытовых страхах самарцев и их реальных последствиях. Оказалось, что больше половины (69%) опрошенных в той или иной степени боятся, что оставили дома включенными приборы или воду. Из них каждого пятого (20%) такое чувство посещает несколько раз в неделю, каждого третьего (36%) – несколько раз в месяц. Еще 3% – ежедневно и 10% – только раз в несколько месяцев. 


При этом, такой страх был не безосновательным сразу в четверти случаев – 25% опрошенных заявили, что у них или их знакомых бытовая оплошность привела к серьезным последствиям. 

«Страхи перед забытым утюгом или невыключенной водой в реальность воплотились у каждого четвертого опрошенного. И хотя такие случаи редки, их последствия могут быть весьма ощутимыми: треть пострадавших (39%) понесли серьезные расходы – от 50 до 100 тысяч рублей. Для еще трети (36%) ущерб оказался более скромным – около 10 тысяч. Каждый десятый (11%) потерял до 50 тысяч рублей, 10% – до 150 тысяч, а у 4% убытки превысили 150 тысяч рублей», – комментируют в пресс-службе девелопера Level Group  

По данным «Ренессанс страхование» средний размер ущерба от залива квартиры, в том числе из-за быстрого роста стоимости строительных материалов, за последние 3 года вырос почти в два раза, до 80,1 тысячи рублей. Средний ущерб от пожара в доме за прошлый год составил 1,98 млн. рублей.


«Если говорить о причинении ущерба соседям (чаще всего из-за залива), это примерно 35-40% от всех страховых случаев по квартирам. Особенно высокая частота заливов по квартирам, сдаваемым в аренду (примерно на 20% выше обычной). Поэтому их владельцы чаще оформляют полис, в том числе страхование гражданской ответственности перед соседями», - комментирует директор Департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс страхование» Артем Искра.

Теги: Опрос

Самарцы рассказали, в каком жилье мечтают жить
07 октября 2025, 11:32
Самарцы рассказали, в каком жилье мечтают жить
Мужчины и женщины демонстрируют схожие предпочтения. Общество
140
59% самарцев получают поздравления с профессиональными праздниками на работе
06 октября 2025, 10:55
59% самарцев получают поздравления с профессиональными праздниками на работе
Причем женщин поздравляют значительно чаще, чем мужчин (68 и 49% соответственно). Общество
273
Каждый шестой россиянин уверен, что за навык работы с нейросетями надо доплачивать
06 октября 2025, 09:50
Каждый шестой россиянин уверен, что за навык работы с нейросетями надо доплачивать
Больше других идею доплаты за навык работы с ИИ поддерживает молодежь. Общество
271
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
194
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
334
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
571
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
609
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
4 октября 2025  19:22
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
745
