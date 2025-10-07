больше половины самарцев периодически испытывают страх и тревогу от того, что забыли выключить воду или утюг

167

Девелопер Level Group совместно со страховой компанией «Ренессанс Страхование» провели исследование о бытовых страхах самарцев и их реальных последствиях. Оказалось, что больше половины (69%) опрошенных в той или иной степени боятся, что оставили дома включенными приборы или воду. Из них каждого пятого (20%) такое чувство посещает несколько раз в неделю, каждого третьего (36%) – несколько раз в месяц. Еще 3% – ежедневно и 10% – только раз в несколько месяцев.



При этом, такой страх был не безосновательным сразу в четверти случаев – 25% опрошенных заявили, что у них или их знакомых бытовая оплошность привела к серьезным последствиям.

«Страхи перед забытым утюгом или невыключенной водой в реальность воплотились у каждого четвертого опрошенного. И хотя такие случаи редки, их последствия могут быть весьма ощутимыми: треть пострадавших (39%) понесли серьезные расходы – от 50 до 100 тысяч рублей. Для еще трети (36%) ущерб оказался более скромным – около 10 тысяч. Каждый десятый (11%) потерял до 50 тысяч рублей, 10% – до 150 тысяч, а у 4% убытки превысили 150 тысяч рублей», – комментируют в пресс-службе девелопера Level Group

По данным «Ренессанс страхование» средний размер ущерба от залива квартиры, в том числе из-за быстрого роста стоимости строительных материалов, за последние 3 года вырос почти в два раза, до 80,1 тысячи рублей. Средний ущерб от пожара в доме за прошлый год составил 1,98 млн. рублей.



«Если говорить о причинении ущерба соседям (чаще всего из-за залива), это примерно 35-40% от всех страховых случаев по квартирам. Особенно высокая частота заливов по квартирам, сдаваемым в аренду (примерно на 20% выше обычной). Поэтому их владельцы чаще оформляют полис, в том числе страхование гражданской ответственности перед соседями», - комментирует директор Департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс страхование» Артем Искра.