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Больше половины россиян уверены: школьные оценки и успех в жизни не связаны

30 августа 2023 16:37
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При этом абсолютное большинство опрошенных - 82% - признались, что для них важны четверки и пятерки, которые получают на уроках их дети.

Хорошие оценки никак не влияют на карьерный путь и жизненный успех. В этом уверены 62% россиян. При этом абсолютное большинство опрошенных - 82% - признались, что для них важны четверки и пятерки, которые получают на уроках их дети. А 51% респондентов отмечают, что успешные люди, бизнесмены и управленцы могут и вовсе вырасти из двоечников и троечников. Такими данными делится агентство «Вебер» по результатам исследований.

«Вебер» — проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов. В агентстве сочетают классический подход с цифровыми технологиями.

По данным «Вебера», отсутствие прямой связи между оценками и успехом не отменяет опасения родителей за успеваемость своих детей. Чаще всего они переживают из-за сдачи ЕГЭ и возросшей у современных школьников психологической нагрузки (64%).

При этом 47% уверены, что получить высокий балл по профильным предметам на ЕГЭ можно только с помощью репетитора. И почти столько же родителей – 41% - считают наоборот – дети должны уметь самостоятельно справляться с заданиями – как с домашней работой, так и с ЕГЭ.

 

Фото:   ru.freepik.com

 

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