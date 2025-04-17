Больше половины россиян используют диалектизмы при онлайн-покупках

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Каждый третий россиянин использует диалектизмы, когда ищет товары в интернете. Кроме того, большинство опрошенных (68%) сделает покупку с большей вероятностью, если в карточке товара или названии есть лексика, характерная для определенного региона. Всего же диалектизмы употребляет 54% россиян. Такими данными с «Известиями» 17 апреля поделился «Яндекс Маркет».

По данным сервиса, россияне в целом охотнее обращают внимание на товары и продукты, которые продвигают с использованием диалектизмов — об этом высказались 65% респондентов. Еще около 70% опрошенных хотели бы, чтобы региональной лексики было больше в рекламных креативах.

Тренд на локальность прослеживается и в покупках россиян: в случае выбора между двумя отечественными вариантами две трети предпочтут производителя из их родного региона.

«Такие покупатели часто обращают внимание на витрины по типу «Сделано в Самаре» и такие же отметки в карточках», — пояснили аналитики.

В топ самых популярных диалектизмов, как сообщили в «Яндекс Маркете», вошли: булка (39%), баклажка (31%), кулек (28%), кочегарка (24%), пышка (20%) и синенькие (19%).

«Всё больше покупателей ориентируются на близость товара и бренда — в прямом и переносном смысле. Последние годы прослеживается устойчивый тренд на локальность. Для предпринимателей это повод задуматься о выходе в регионы, а не фокусироваться только на Москве», — обратил внимание CEO сертифицированного агентства по продвижению на маркетплейсах XWAY Антон Ларин.

В основном респонденты относятся к диалектизмам положительно или нейтрально — 25% и 50% соответственно. Почти 40% опрошенных поделились, что люди из их окружения употребляют такие слова в речи. Как правило, это родители (39%) и другие родственники (58%), коллеги (32%) и друзья (24%).