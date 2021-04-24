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Больше 70% жителей Самары хотели бы что-то изменить в своем городе

24 апреля 2021 10:49
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Больше 70% жителей Самары хотели бы что-то изменить в своем городе

Сервис городской мобильности Ситимобил и ResearchMe выяснили отношение россиян к своим городам. Больше 70% жителей Самары признались, что хотели бы что-то изменить в своем городе.

Больше 70% жителей Самары хотели бы что-то изменить в своем городе, показал опрос Ситимобил. Самарцы хотят улучшения транспортной инфраструктуры, развития новых видов транспорта, таких как каршеринг, электросамокаты и велосипеды, а также благоустройства и озеленения города.

Более половины (52%) самарцев недовольны тем количеством времени, которое они тратят на дорогу до работы и учебы каждый день. 83% опрошенных хотелось бы проводить в дороге не более 30 минут, но сейчас это доступно лишь трети горожан. Улучшить транспортную инфраструктуру в городе можно, по мнению 47% самарцев, сделав такси более распространенным, чтобы сократить время ожидания. 35% считают, что в городе нужно увеличить количество видов наземного транспорта, а 25% видит решение в продлении времени работы общественного транспорта. 

Четверть самарцев хочет, чтобы в городе еще больше развивали сервисы аренды электросамокатов и велосипедов, и чтобы для них выделили специальные полосы. 85% жителей Самары уже готовы пользоваться этими видами транспорта: 30% во время прогулок, 27% для передвижения в пределах одного района, а остальные для того, чтобы с ветерком добираться до учебы или работы, а также скорее доезжать до остановок общественного транспорта. Помимо развития этих сервисов около 10% жителей уверены, что в городе нужно еще больше популяризировать каршеринг. В апреле Ситимобил добавил в свое приложение каршеринг и аренду электросамокатов. Партнерами интеграции стали каршеринг Ситидрайв (экс. YouDrive) и Urent.

Больше всего (согласно ответам 56% респондентов) самарцы хотят озеленить свой город. Помимо увеличения количества клумб и деревьев, 38% хочется сократить количество автомобилей в городе, более чем 20% – установить как можно больше контейнеров для раздельного сбора мусора. Больше трети также выступают за то, чтобы полностью или хотя бы частично убрать наружную рекламу, а вот 25% не хватает в городе красок в виде граффити. 

Идеальная Самара, по мнению 65% опрошенных, – это город, сочетающий в себе современность и дух старины, где есть место как для исторических зданий, так и для небоскребов. Чтобы приблизить Самару к идеалу 28% жителей не хватает доступного WiFi на улицах, а 10% –  креативных плакатов и билбордов.

*в исследовании приняло участие более 1330 жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и других крупных городов России.

Теги: инфраструктура прокат Ситимобил транспорт электросамокаты

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