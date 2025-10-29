Я нашел ошибку
Автопарк Новокуйбышевской центральной городской больницы пополнился 4 автомобилями Lada Granta.
В больнице Новокуйбышевска на новых автомобилях совершено более 8 тысяч выездов за 8 месяцев
4 ноября почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания.
Почтовые отделения региона изменят график работы в День народного единства
На данный момент с использованием данного оборудования проведено более 600 диагностических исследований.
В самарской поликлинике №13 специалисты проводят обследования на новом рентген - аппарате
В случае обильного таяния снега городские службы задействуют технику для откачки талых вод, в том числе три новые машины.
В Самаре проверили готовность спецтехники к своевременной уборке снега
Во всех соревнованиях подсчитывается командный зачет, в многоборье ГТО - командный и личный.
Жителей Самарской области от 60 и старше приглашают на фестиваль ГТО
На сцене Самарского театра драмы пройдут показы спектаклей «Черная бурка» по пьесе Георгия Хугаева и «Иванов» по пьесе Антона Чехова.
В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра
По данному факту проводится проверка.
В ИК-3 УФСИН СО предотвращена попытка передачи запрещённых предметов
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью и утром 30 октября местами в Самарской области ожидается туман
В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра
Более трети опрошенных жителей России совершают крупные покупки на сайтах с объявлениями

29 октября 2025 13:00
148
Более трети опрошенных жителей России совершают крупные покупки на сайтах с объявлениями

Эксперты Авито Рекламы и Авито Работы провели опрос среди 10 000 жителей страны старше 18 лет*, чтобы выяснить, как они совершают крупные покупки, а также исследовать факторы, которые оказывают влияние на финальное решение. Выяснилось, что более трети опрошенных (38%) совершают крупные покупки — стоимостью от 30 000 рублей — на сайтах с объявлениями.

16% респондентов совершают крупные покупки несколько раз в год, 11% —  один раз в год. Еще 7% приобретают дорогие товары регулярно — не менее раза в месяц.

Самые популярные категории — товары, которые покупают для комфорта, обновления гардероба или улучшения качества жизни. Наиболее высокие бюджеты  опрошенные жители России  тратят на одежду и обувь (44%), товары для дома (34%) и технику (28%),  на отдых и путешествия (22%), а также на товары для автомобилей (20%).

Паттерны потребительского поведения отличаются в зависимости от пола. Женщины чаще покупают одежду, обувь и аксессуары — 51% против 36% у мужчин. Мужчины чаще тратятся на технику и электронику (36% против 20%) и товары для ремонта и строительства (17% против 9%).

Каждый десятый опрошенный (13%) отметил, что реклама часто помогает определиться с покупкой. Еще треть (34%) признались, что объявления могут повлиять на решение, если предложение совпадает с актуальными потребностями.

Спрос на командировки у деловых туристов из Самары вырос на 15%
29 октября 2025, 11:20
Спрос на командировки у деловых туристов из Самары вырос на 15%
Чаще всего деловые туристы из Самары останавливались в трехзвездочных отелях. Общество
189
В Самаре оценка доступности работы с высокой зарплатой снизилась на 2% за год
29 октября 2025, 09:53
В Самаре оценка доступности работы с высокой зарплатой снизилась на 2% за год
За последний год оценки доступности трудоустройства в 10 из 16 мегаполисов снизились, впрочем, незначительно. Экономика
214
83% самарцев за то, чтобы привлекать бабушек к воспитанию внуков
28 октября 2025, 11:25
83% самарцев за то, чтобы привлекать бабушек к воспитанию внуков
Противоположной точки зрения придерживаются 17% опрошенных. Общество
238
В Самарской области с этого года действует новая мера поддержки для будущих мам
29 октября 2025  12:40
В Самарской области с этого года действует новая мера поддержки для будущих мам
160
в правительстве Самарской области снова произошли кадровые перестановки
29 октября 2025  12:25
В правительстве Самарской области снова произошли кадровые перестановки
206
На совещании обсудили вопросы обеспечения безопасности критически важных объектов и эффективность принимаемых мер по их защите в условиях проведения специальной военной операции.
28 октября 2025  21:14
Вячеслав Федорищев принял участие в выездном совещании Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации
376
В ходе совещания с докладами выступили профильные руководители.
28 октября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба по подготовке региона к форуму «Россия – спортивная держава»
1122
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
28 октября 2025  13:25
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
375
