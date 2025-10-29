Более трети опрошенных жителей России совершают крупные покупки на сайтах с объявлениями

148

Эксперты Авито Рекламы и Авито Работы провели опрос среди 10 000 жителей страны старше 18 лет*, чтобы выяснить, как они совершают крупные покупки, а также исследовать факторы, которые оказывают влияние на финальное решение. Выяснилось, что более трети опрошенных (38%) совершают крупные покупки — стоимостью от 30 000 рублей — на сайтах с объявлениями.

16% респондентов совершают крупные покупки несколько раз в год, 11% — один раз в год. Еще 7% приобретают дорогие товары регулярно — не менее раза в месяц.

Самые популярные категории — товары, которые покупают для комфорта, обновления гардероба или улучшения качества жизни. Наиболее высокие бюджеты опрошенные жители России тратят на одежду и обувь (44%), товары для дома (34%) и технику (28%), на отдых и путешествия (22%), а также на товары для автомобилей (20%).

Паттерны потребительского поведения отличаются в зависимости от пола. Женщины чаще покупают одежду, обувь и аксессуары — 51% против 36% у мужчин. Мужчины чаще тратятся на технику и электронику (36% против 20%) и товары для ремонта и строительства (17% против 9%).

Каждый десятый опрошенный (13%) отметил, что реклама часто помогает определиться с покупкой. Еще треть (34%) признались, что объявления могут повлиять на решение, если предложение совпадает с актуальными потребностями.